Kiszolgáltatott helyzetben vannak a busztársaságok a járvány miatt

Járványidőben a buszos utazás alatt több új szabály is érvényes. Mindezeken túl nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a busztársaságok, hiszen a kényszerű iskolabezárások miatt egyik napról a másikra tűnhet el az utasok jelentős része.

Indulásra várva. Kötelezettségei vannak az utasnak és a sofőrnek egyaránt • Fotó: Veres Nándor

Civil ruhában is láttam már rendőrt, aki testkamerával felszerelve szállt fel az autóbuszra. Az egyik nő nem viselte a maszkot, neki ez ötszáz lejébe került

Kérdésünkre megjegyezte, látványosan kevesebb az utas mostanság. Az őszi, mezőgazdasági betakarítás kezdetén és az iskolakezdéskor ugyan volt egy zsúfoltabb időszak, de ez pár hét alatt lecsengett. Ő korábban nagyobb, negyvenöt személyes autóbusszal járta ugyanezt a szakaszt, hiszen volt elegendő utas. Most a kisebb, tizenkilenc személyes járat sem telik meg mindig. „Délután általában több az utas, olyankor a vonatjáratok nem annyira gyakoriak, így többen választják az autóbuszt” – tette hozzá. Bár ő a korai órákban indul, az utasok között kevésbé vannak diákok és munkások. Ennek egyik lehetséges okát is kifejtette: többen választják a vonattal történő utazást, mert úgy olcsóbb. „Harmad akkora összegből tud jegyet váltani a vonatra, mint az autóbuszra. Ezért leginkább az idősebbek utaznak velem, akik különböző adminisztratív ügyintézés miatt jönnek a megyeszékhelyre” – jelezte.

Egységes a szabályozás

Az Open World autóbusz-társaság csíkszeredai irodájánál érdeklődve megtudtuk, felemás az autóbuszaik kihasználtsága: van amikor túlzsúfoltak a járatok, máskor pedig alig van utas. Az alcsíki és oldalcsíki zónát hat busszal – ezen kívül a diákjáratokat – lefedő társaságnál is megerősítették, inkább a délutáni járatokon utaznak többen.

A diákok is egyik nap még kell iskolába járjanak, másik nap már nem, ezért ingadozik az utasszám. De szabad ülőhely szinte mindig van az autóbuszainkon

– jelentette ki Orbán Mirella. A megfelelő óvintézkedésekre áttérve az adminisztrátor is megerősítette, a sofőr mögött közvetlenül nem szabad ülni, ezen kívül kötelező módon fertőtleníteni kell az autóbuszt, és kötelező a maszkviselés is az utazás teljes időtartama alatt. „A nyári időszakban nehezebb volt maszkban utazni, de az utasok többsége megérti a viselés kötelezettségét” – fejtette ki. Megtudtuk azt is, az járványügyi helyzet miatt az óvintézkedésként előírt szabályok minden busztársaságra és alkalmazottaikra egyaránt érvényesek.