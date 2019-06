Kiszolgálni a vendégeket – bepillantás az éttermi konyhában dolgozók mindennapjaiba

Minőségi felszerelések, konyhai kisegítők és pincérek is kellenek ahhoz, hogy egy étterem kiszolgálhassa vendégeit. Ezúttal a kliensek által kevésbé ismert ipari konyhák működését mutatta be lapunknak Bándi Sándor Domokos, a Főnix Konyha szakácsa, aki egy különleges ételt is elkészített nekünk.

Érdemes kipróbálni a szuvidált technológiával készített húsokat, hiszen azok roppant omlósak lesznek • Fotó: Barabás Ákos

Elsősorban nagy tér, továbbá nagy mennyiségű étel elkészítéséhez megfelelő edények, tűzhelyek, olaj- és más sütők kellenek ahhoz, hogy egy ipari konyhát működtessünk – fejtette ki lapunknak Bándi Sándor Domokos, aki hétköznapi munkahelyén, a székelyudvarhelyi Park Étteremben mutatta be, mit jelent szakácsnak lenni. Mint mondta, a berendezések elhelyezésére is hangsúlyt kell fektetni. Utóbbi már csak azért is fontos, mert az ilyen konyhákban nagy a sürgés-forgás, így nem lenne jó, ha folyton zavarná egymás munkáját a személyzet, ráadásul fölösleges futásra sincs szükség. Náluk például szigetszerűen vannak elrendezve a felszerelések, ami azt jelenti, hogy a helyiség közepén találhatók a különböző sütők, illetve a levesek és pörköltek elkészítéséhez szükséges berendezések.

A jól áttekinthető polcrendszerrel ellátott hűtőkamra is elengedhetetlen az alapanyagok tárolása érdekében, és persze raktár is kell. Ugyanakkor fontos, hogy elválasztott étel-előkészítő részek legyenek például a zöldségekkel, gyümölcsökkel, desszertekkel dolgozók számára. Az úgynevezett fekete és fehér mosogató megléte is kritérium – míg előbbiben a nagy fazekakat, edényeket utóbbiban a tányérokat és az evőeszközöket tisztítják meg.

Segítség a konyhában

Ha valaki éttermi konyhát szeretne működtetni, mindenképp szüksége van egy főszakácsra, aki a pincérektől felveszi a rendelést és munkatársai között szétosztja a feladatokat. Ő maga a szervezésen túl a húsok előkészítésére, megsütésére, fűszerezésére és a különböző ételek tálalására koncentrál.