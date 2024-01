Kiszivárgott régiósítási részletekkel készülnek a szuperválasztási évre Háromszéken

Sosem volt kicsi, de most úgy tűnik, a magyarság számára a megszokottnál is nagyobb a tétje az idei választásoknak: évtizedekre meghatározhatja a közösség sorsát – erre világított rá a Háromszéki Képviselők Tanácsának (HKT) pénteki ülésén Tamás Sándor, az RMDSZ területi szervezetének elnöke. A HKT alakuló ülésén egyúttal újraválasztották az elnöki tisztségbe Márton Árpádot is.