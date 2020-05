Kiszabadítanák a tünetmenteseket a kórház fogságából

Ellátásra szoruló beteg az egyik kórházban. Rájuk kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Képünk illusztráció • Fotó: Árvai Károly/kormany.hu/MTI

A campaniamea.declic.ro honlapon közzé tett kérelem megfogalmazói kifejtik, világos szabályozást szeretnének, amely megállítja a tünetmentes betegek és az enyhe tünetekkel rendelkező Covid-19 vírussal fertőzöttek kórházakban vagy karanténközpontokban történő kényszerű „fogva tartását”. Azzal támasztják alá álláspontjukat, hogy a tünetmentes személyek kórházakban való kényszeres beutalása etikátlan és veszélyes egészségügyi szempontból, hiszen

ilyen körülmények között sokan el fogják utasítani a tesztelést, sőt a tüneteiket is titkolni fogják annak érdekében, hogy akaratuk ellenére ne kényszerítsék őket kórházi beutalásra.

Továbbá azt is érvként hozzák fel a petíció kezdeményezői, hogy a kórházakban tartott enyhe tünetekkel rendelkezők vagy tünetmentesek egészségi állapota is súlyosbodhat a felülfertőzések következtében, illetve az érzelmi trauma miatt, amely köztudottan csökkent immunitáshoz vezet. Továbbá az is erősen bírálható, hogy az egészségügy fizeti azoknak a személyeknek a kórházi ellátását, akik nem akarnak ott lenni, mivel nem szorulnak kezelésre, miközben ugyanezeket a pénzeket a súlyos tünetekkel rendelkezők kezelésére, jobb ellátására fordíthatnák, azaz kórházi ágyakat és humánerőforrást foglalnak le ahelyett, hogy otthoni elkülönítésben maradhatnának – írják a petíció kezdeményezői. Azt is megjegyzik, hogy kérelmük megegyezik több más európai országban alkalmazott gyakorlattal.

Irina Muntean marosvásárhelyi diabetológus a hétvégén osztotta meg közösségi oldalán a nyilvánossággal férje, Mihai Muntean nőgyógyász szakorvos történetét, amellyel támogatni szeretné a Covid-19-el fertőzött betegek kórházi ápolására vagy annak mentesítésére vonatkozó kritériumoknak a felülvizsgálatát. Mint írja, március 30-a és április 4-e között mindkettőjüknél enyhe tünetek jelentkeztek, és felhívták a közegészségügyi igazgatóságot, ahol

visszautasították a tesztelésüket az enyhe tünetekre hivatkozva, jóllehet a törvény szerint kötelező tesztelni azokat az egészségügyi alkalmazottakat, akiknél jelentkeznek tünetek.

„Közben Mihainak súlyosbodtak a tünetei, belázasodott, ezért elrendezték az ő tesztelését magánúton, fizetség ellenében (hogy miért csak neki, azt mai napig nem tudom). Másnap megjött a pozitív teszteredmény, és befektették az egyes számú fertőzőre. Egy hét után teljesen tünetmentessé vált, és azóta arra várunk, hogy a teszt negatív legyen, amelyet háromnaponként ismételnek. Azóta három szobatársat is váltott, mindegyik a saját vírusos történetével, és mi továbbra is várjuk a két egymás utáni negatív teszteredményt úgy, hogy két hete nem kapott kezelést a kórházban, tökéletesek a teszteredményei és normális a mellkasi röntgene. Milyen szörnyű pazarlás egy szegényes orvosi rendszerben, és milyen felesleges kiégés a Covid-19-es kórházi osztályok alkalmazottai számára! Nem is beszélve a beutalt betegek és családok depressziójáról!” – írja a diabetológus, aki maga is cukorbeteg, és mivel április 6-án még volt láza, ezért aznap ismét felhívta a közegészségügyet, hogy tesztelést kérjen, de ez azóta sem történt meg, sőt két gyereküknek is voltak azóta tüneteik – írja Irina Muntean.

Most, hogy átéltem a férjem hosszas és értelmetlen kórházi kezelésének tapasztalatait, örülök, hogy nem teszteltek engem. Nyilvánvaló, hogy mindannyian otthoni karanténban voltunk, de folytathattam a munkámat (teleorvoslás), és meg tudtam írni több száz krónikus beteg receptjét. Mit nyertem volna, ha négy hétre kórházba kerülnék? Mi történne a két gyermekkel és a velünk élő anyóssal? Meggyőződésem, hogy az egész eljárást át kell gondolni

– fejti ki közösségi oldalán Irina Muntean, aki története megosztásával is felhívja a figyelmet a járványügyi helyzettel járó kórházi protokoll felülvizsgálatának szükségességére.