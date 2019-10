Kiskunfélegyháziak szakmai gyakorlatoznak Gyergyószentmiklóson

Elkezdődött az út újjáépítése a Szeltersz völgyében

Leaszfaltozzák a Szeltersz völgyén átvezető 102-es községi út mintegy öt kilométeres szakaszát. Már el is kezdődtek a munkálatok. A korszerűsítés során több kerítést is el kell majd bontani, hiszen egyesek az úthoz tartozó területeket is elkerítették.