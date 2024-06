Kisiskolások lélekkel neveléséhez nyújt segédkezet a Turul Iroda kiadványa

Elemi iskolásokkal foglalkozó pedagógusoknak, csoportvezetőknek hasznos kézikönyvet adott ki a sepsiszentgyörgyi Turul Iroda, a Berde Mózsa kör délutáni foglalkozásain 12 év alatt felgyűlt tapasztalatokat hasznosítva. A Lélekkel nevelés című kiadvány a tanév minden hetére témát és módszert kínál. Az egyesület képviselői sajtótájékoztatón mutatták be munkájuk eredményét.

Amikor a Norvég Alap pályázata által megnyílt a lehetőség egy hasonló munkafüzet kiadási költségeinek legalább részleges fedezésére, neki is fogtak a szerkesztésnek. Nagyon sok oktató és önkéntes munkatapasztalata formálta a könyvet, de a tananyagot egységes egésszé Rétyi Zsuzsa, a Berde Mózsa kör vezetője és Németh Zsolt, kézdivásárhelyi step by step tagozatos tanító gyúrta.

Az anyag elsősorban 7-13 évesek számára ajánlott, de akár nagyobbaknál is működik, rugalmasan alkalmazható

Rétyi Zsuzsa elmondta, a szerkesztéskor azt is szem előtt tartották, hogy szeptembertől a nyári vakációig oly módon kövessék egymást az alkalmazott módszerek, hogy azok folyamatosan elősegítsék a gyermekcsapat közösséggé kovácsolódását.

A szépen illusztrált módszertani kiadvány, mely a foglalkozásokon ajánlott mellékleteket is magába foglalja, 290 példányban jelent meg magyarul, az érdeklődők 30 lejért szerezhetik be a Turul irodában. Kisebb példányszámban angol és román változata is meg fog jelenni.

A könyvbemutatón a jelenlevő érdeklődő pedagógusok maguk is kipróbálhatták az ajánlott élménypedagógiai módszerek némelyikét (mint például a Pantomim hotel), mert a megértéshez vezető legkönnyebb út még számukra is a tapasztalat.