Kis költségvetésből próbálják kihozni a maximumot Szentegyházán

Utóbbiból 6 millió lejt tesznek ki a fizetések, 3 millió lejt a szociális költségek, de gondolni kell még a fenntartási költségekre, a karbantartási munkálatokra stb. Utóbbi két tétel már csak azért is fontos, mert mintegy 90 közvagyonban lévő épülete van a városnak.

A személyzeti költség is nagynak tűnhet, de nem túlzás, nem duzzasztottuk fel a hivatali dolgozók számát. Gyakorlatilag 72 tagú lehetne az apparátus, de csak 53 személyt alkalmaztunk”

Ezt teljes egészében a megpályázott projektek kivitelezésére kell fordítsák. Tény az is, hogy az eddig említett pénzeken kívül tavaly valamivel több mint 4 millió lejt tartalékoltak,

Arra is kitért, hogy számos beruházást igyekeztek saját erőből megoldani.

– osztotta meg a Székelyhonnal az elöljáró. Az is fontos részét képezte a spórolásnak, hogy a munkálatok során igyekeztek újrahasznosítani az építkezési anyagokat, ha azok megfelelőek voltak a célra. Példaként említette, hogy

Ezenkívül nyáron elkezdenék a Gábor Áron Iskolaközpont bentlakásának felújítását, illetve a régi szülészet udvarának rendbetételét. Pályázatot nyertek ifjúsági lakások építésére is, a projekt megvalósításának első lépéseként támfalakat kell létrehozzanak a helyszínen.

Szeretnének lelátót építeni a Sport utcában lévő focipályához, és bővítenék a központi parkban lévő játszóteret is.

Új iskolai eszközök beszerzése érdekében is sikerült négymillió lejre pályázniuk, amiből a Gábor Áron Szakközépiskolának és a Mártonffi János Általános Iskoláknak is jut. Száz okoskamerát (rendszámfelismerésre is alkalmasak) szeretnének felszerelni Szentegyházán, amelyre szintén támogatást nyert az önkormányzat.