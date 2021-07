Kinevezték a Tarisznyás Márton Múzeum új igazgatóját

• Fotó: Székelyhon

Újra van véradási lehetőség Gyergyószentmiklóson, ahol a Hargita Megyei Vérközpont havonta két alkalommal fogadja a véradókat. Ehhez térítésmentesen 28 négyzetméter összfelületű helyiségeket bocsátott a rendelkezésükre a városvezetés. A képviselő-testület jóváhagyását követően három évig a jelenlegi oltóközpont épületének emeletén adhat vért a lakosság, legközelebb július 21-én.

HIRDETÉS

Az önkormányzati képviselő-testület arról is döntött, hogy sikeres versenyvizsgát követően a korábban ideiglenesen kinevezett menedzser töltheti be a Tarisznyás Márton Múzeum menedzseri tisztségét.

Ferencz-Mátéfi Kriszta történelem-könyvtár szakos végzettséggel is rendelkezik, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója is volt, és most három évig szól a múzeumigazgatói megbízatása.

Kiigazították a költségvetést

A város erdőalapjából 718 köbméter műfát értékesítenek nyílt árverésen, a lakosság 177 köbméter tűzifát vásárolhat 105 lej/m³-es áron, amit Hágótőn, az út mellől kell elszállítsanak, 38 köbméter leveles fát pedig az önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmények használhatnak fel térítésmentesen téli tüzelőanyagként. Elhangzott, hogy most nagy a kereslet elsősorban a műfára, így valószínűleg hamar kerül gazdája a kitermelt fának.

Az április végén elfogadott költségvetést a ezen az ülésen kiigazították többek között a pályázati tételekkel, hiszen korábban csak a már aláírt szerződéseket foglalták bele, így most

a vízházhoz vásárolt generátor és a Hargita Megyei Tanács által visszaosztott célirányos összegek is bekerültek a költségvetésbe.

Hétfőtől új gazdasági igazgatója van a polgármesteri hivatalnak, Fülöp Katalin személyében.

A Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub adminisztrálja a Basilides Tibor Sportcsarnokot is, amelynek jelentősek a költségei. Az intézmény működéséhez tavaly a város közel 60 ezer lejjel járult hozzá, a csütörtöki tanácsülésen 50 ezer lejt hagytak jóvá erre, amennyiben szükséges, az év végén még kiegészítik.