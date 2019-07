Kimozdul a holtpontról a fedett jégpálya ügye?

Az évek során romlott a gazdátlan épület állaga. Archív • Fotó: Haáz Vince

A tervezési és kivitelezési munkálatokat is egyszerre fogják közzétenni a közbeszerzési rendszerben, mert így gyorsabban tudnak haladni.

Most az Országos Befektetési Alapnak kell lépnie, ők készítik elő a munkálatok kiszerződéséhez szükséges dokumentációkat. Tudni kell, hogy a műszaki adatok szerint a munkálatok nagy része megvan. Tervek szerint már akár idén ősszel neki lehet fogni a folytatásnak, de legkésőbb jövő év elején, tavaszán. A fedett jégpálya sportcsarnokként is működhet majd, hiszen a korcsolyapályaként is használt felültetet le lehet majd fedni

– jelentette ki Daniel Suciu.