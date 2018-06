Kilométeróra-csalás: szinte mindenki beszél róla, de mi a valós helyzet?

A használt autók felénél jelent problémát a futásteljesítmény meghamisítása, azaz a járművek kilométeróráján mutatott valós futásteljesítmény szándékos és engedély nélküli megváltoztatása – derül ki az Európai Parlament nemrég bemutatott jelentéséből. Mivel a vásárló károsítása mellett a közúti biztonságot és a környezetet is veszélyezteti, az EP szigorúbb fellépést sürget a Romániában is hódító csalás ellen.

miközben a belföldi eladások esetében 5 és 12 százalék között, a határokon átnyúló eladások esetében már 30 és 50 százalék között van a meghamisított kilométerórával eladott autók aránya. A hazai helyzet még ennél is elkeserítőbb lehet, hiszen a jelentés szerint a 2004 után csatlakozó tagállamokban – tehát Romániában is – még nagyobb a kockázata annak, hogy a vásárlók manipulált kilométer-számlálóval rendelkező gépjárművet vásárolnak.

A baljós adatokat tartalmazó jelentés idén elkészült, és be is mutatták azt május utolsó napján: a strasbourgi plenáris ülésen nagy többséggel megszavazott állásfoglalás szerint új szabályok bevezetésével kellene elejét venni a csalásoknak, amelyek Romániában is rendkívül elterjedtek.

Kedvező változások jöhetnek

Romániában egyébként rekordot döntött tavaly a járműbejegyzések száma: a regadóként ismert regisztrációs díj februári eltörlése után főként a külföldről behozott használt autók száma emelkedett meg, ezekből több mint félmilliót írattak forgalomba. Azt azonban, hogy ezekből hánynak manipulálták a kilométeróráját, nehezen lehetne megmondani, hiszen ennek megállapítására kevés lehetőség létezik az országban. Magyarországon például az OkmányApp nevű, belügyminisztériumi telefonos alkalmazás segítségével lehetőség nyílik többek között gépjárműadat-lekérdezésre, beleértve a kilométeróra állását. Romániában eközben csupán a hivatalos márkaszervizekben lehet erre vonatkozó adatokat kérni, illetve a Román Autófelügyelet (RAR) tárol információkat a műszaki vizsgálatkor rögzített adatokról.

Orbán János, a RAR Hargita megyei kirendeltségének vezetője megkeresésünkre elmondta, amikor egy járművet a törzskönyv kiállítása érdekében bevisznek hozzájuk az első műszaki vizsgára vagy más ellenőrzésekre, mindig rögzítik a kilométeróra állását, ezeket az adatokat pedig a saját adatbázisukban tárolják, fényképpel együtt. Azt azonban, hogy valós-e vagy sem a rögzített szám, nem tudják megállapítani. Hozzátette,

az adatbázisukban tárolt információkkal kapcsolatosan bárki kérhet tájékoztatást, de nem a megyei kirendeltségeknél, hanem a bukaresti központnál: egy bizonyos díj kifizetésével, illetve egy kérés kitöltésével kérhetők adatok.

Ez azonban a jövőben sokkal könnyebben is mehet, hiszen a Pénzügyi Felügyelet (ASF) és a RAR közös projektjének köszönhetően hamarosan bevezetnék, hogy egy szöveges üzenet (sms) küldésével minden fontos információhoz hozzájuthassanak az igénylők a jármű előéletével kapcsolatosan – ezt az ASF jelentette be márciusban. Létezik emellett egy AutoDNA elnevezésű nemzetközi adatbázis is, amely a használtautók piacvezető adatszolgáltatója az európai és az amerikai piacon. Ennek romániai kiadása is van, amely internetes böngészőben és telefonos alkalmazásként is elérhető: az alvázszám begépelésével kérdezhetők le különböző adatok a járműről – többek között a futásteljesítményről – egy bizonyos díj kifizetése után.

Nem mindegy, hol vásárolnak

Mezei Attila, a csíkszeredai Car Cosmetic használtautó-kereskedés vezetője a kilométeróra-csalással kapcsolatosan érdeklődésünkre elmondta, nemcsak a vásárlók, de a kereskedők mindennapjait is megnehezíti ez a probléma.

„A jelenség Németországban is gyakori, hiszen rengeteg a török, görög és arab használtautó-kereskedő az országban, akik nem riadnak vissza a kilométeróra visszatekerésétől. Jártam már úgy, hogy hoztam egy autót, aminek minden irata rendben volt, naprakész szervizkönyvvel rendelkezett, majd az eladásnál, amikor a vevő elvitte ellenőrzésre egy márkaszervizhez, kiderült, hogy nem valós a kilométeróra-állás. A hasonló csalások ellen nagyon nehéz védekezni, tulajdonképpen

zsákbamacska-játék ez számunkra is.

Éppen ezért nyújtunk lehetőséget a vásárlóknak, hogy leellenőriztessék vásárlás előtt a kiszemelt autókat. Mostanában már a járművek 70 százalékát licitoldalakról vásárolom, mert ott írásos garanciát vállalnak az óra állásával kapcsolatosan” – húzta alá Mezei, akitől azt is megtudtuk, hogy

a vásárlók „nem igazán szeretik” a kétszázezer kilométernél magasabb futásteljesítményű járműveket, ezért alkalmazza sok eladó az órák visszatekerését.

A szintén csíkszeredai Csík Autó Land használtautó-kereskedés vezetője, Szabó Attila megkeresésünkre elmondta, több adatbázisban is lehet követni a járművek múltját, igaz, ez csak az újabb autók esetében működik, a 2003 előtt gyártottak esetében már kevésbé. „Azok nincsenek annyira levédve, és az adataik egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen ellenőrizhetők. Mi azonban ennyire régi autókat nem hozunk, csak 2010 utáni kiadásokat, így a kilométeróra-csalás nem okoz fejtörést számunkra. Aki hozzánk hasonlóan liciteken, biztosítókon keresztül vásárol, és nem kereskedőktől, biztos lehet benne, hogy az óraállások az esetek 90 százalékában valósak. Merem állítani, hogy a csíkszeredai autókereskedők, akik parkot működtetnek, megbízható forrásból vásárolják az autókat” – hangsúlyozta Szabó.