Kikérik a lakók véleményét a sétálóutcák kialakításáról

A Kultúrpalota és a prefektúra elől eltüntetnék az autókat • Fotó: Haáz Vince

A városvezetés szerint Marosvásárhely központjában számos olyan hely van, amelynek építészeti látványosságait nemcsak a helyiek, hanem a turisták is értékelik. Ezek a terek azonban nem elég barátságosak, a parkoló vagy közlekedő autók több szempontból is szennyezik a környéket.

A George Enescu utcára vonatkozó terv célját az utca átrendezése képezi, egy olyan összefüggő szempont szerint, amely beilleszkedik az Art Nouveau stílusba, fokozva egy kulturális, oktatási és kikapcsolódási tér (Kultúrpalota, könyvtár, képgalériák) hasznosságát, és amely vonzó érdeklődési központot jelenhet majd mind a helybéliek, mind pedig a turisták számára.

A kérdőív kitöltői többek között ötleteket és javaslatokat is megfogalmazhatnak, illetve véleményt mondhatnak arról, hogy a három helyszínen mire van szükség, például kerékpártárolókra, padokra, zöldövezet-bővítésre, vendéglátóipari egységekre. De arra is kíváncsiak, hogy fontosnak tartják-e a városlakók, hogy buszmegállót alakítsanak ki a polgármesteri hivatal elé.

Nem állandó jellegű?

A kérdőívből megtudhatjuk, hogy az átalakítás ideiglenes jellegű lesz – ünnepnapokon, hétvégeken és a munkanapok második felében alakulnak át a terek barátságosabbá. Ez azt jelenti, hogy például a Bolyai utcában, de a két téren is a járdákra szorulnának be a vendéglóipari egységek, továbbra is átjárnának ott az autók, és aki hétköznap délelőtt szeretne ott sétálni, találkozni, annak erre nem lesz lehetősége.

Korábban Soós Zoltán azt mondta, hogy már idén nyáron számíthatunk arra, hogy az Enescu utcát részlegesen lezárják, és a Bolyai utca hétvégenként csak a gyalogosoké legyen. A kétnyelvű kérdőívet április 12-ig lehet kitölteni.