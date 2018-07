Kijavították és megerősítették a megrongálódott megyei útszakaszt Felsőboldogfalvánál

Hamarosan befejeződik a munkálat Felsőboldogfalva határában, ahol 2016 tavaszán szakadt le a megyei út egyik sávja. A patakmeder-szabályozás már elkészült, az útfelület is használható, csupán az aszfaltozás van hátra.

Az útalap megerősítésére is szükség volt: negyven méter hosszan 60 centi átmérőjű és 12 méter hosszú betonoszlopokkal támasztották meg a felületet, illetve egy átereszt alakítottak ki. A beszakadt rész feltöltése, az út újjáépítése is megvolt, a biztonsági korlátokat is kihelyezték, csupán az aszfaltozás van hátra – mondta el lapunknak Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke.

Egyelőre a sok esőzés miatt nem készülhetett el az aszfaltfelület, de amint az idő javul, a kivitelező befejezi a munkálatot. Az útszakasz egyébként addig is mindkét sávon használható

– hangsúlyozta Bíró.