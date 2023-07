Kihívások és megvalósítások, avagy a magyar állampolgárság múltjáról, jelenéről és jövőjéről Tusványoson

A magyar állampolgárságról zajlott tartalmas beszélgetés Tusványos szerdai napján. Wetzel Tamás, a magyar Miniszterelnökség miniszteri biztosa és Grezsa Csaba, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának vezetője, Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójának kérdései mentén járta körbe a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket, érintve múltat, jelent és jövőt.

Kezdésként a miniszteri biztos felvázolta, a kettős állampolgársági törvény 13 évvel ezelőtti meghozatala óta mostanáig

mintegy 1,1 millióan igényelték a magyar állampolgárságot a külhoni magyarok.

Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta, a kezdetekkor még csak egy álom volt az, amit mára elértek, 2010-ben még el sem tudták képzelni, hogy mindez ennyire magától értetődő lesz. Hirdetés Mindennapi kihívások Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul – aki 2017 óta vesz részt a kettős állampolgárságért folytatott munkában – elmondta: az ő konzuli kerületük hat megyére terjed ki, ezért számukra a kihelyezett konzuli napok – melyekből száznál is több van egy évben – jelentik a munka dandárját, mivel ezek alkalmával

házhoz közel viszik az ügyintézést azoknak, akik rászorulnak.

„Ez nagyon sokat segít, mivel mindig a legelesettebbek azok, akik nem jutnak hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy számukra ez egy misszió, annál a praktikus oknál fogva, hogy

nem szeretnének senkit megfosztani attól, hogy éljen azokkal a jogaival, amit az állampolgársági törvény révén Magyarország biztosított.

A főkonzul ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az ő esetükben, az elszórványosodott régiókban teljesen más kérdések merülnek fel a honosítással kapcsolatban, mint például Székelyföldön.

Mi olyan kérdésekről beszélünk, hogy beszélnek-e a magyar állampolgárok magyarul, vagy van-e bármiféle kötődésük Magyarországhoz, a magyar nemzeti közösséghez. Ezeket a kérdéseket nehéz megválaszolnunk, hiszen vannak ezzel kapcsolatban praktikus és morális kérdések is, és kötéltáncolunk a kettő között”

– fogalmazott. Mint kifejtette ez egyrészt azért áll fenn, mert 14 éves kor alatt nem vizsgálják a nyelvtudást, és rengetegen élnek szórványban, akik nem kerülnek kapcsolatba a magyar intézményi hálóval, ugyanakkor azért is, mert

sok gyerek vegyes házasságokba születik, ahol nem tanul meg magyarul, törvény szerint azonban jogosult a kettős állampolgárságra felmenői miatt.

Meglátása szerint a magyar nemzetpolitikának fontos kihívása az is, hogy hogyan tudnak eljutni olyan helyekre, ahová a magyar nemzetpolitika és a magyar külügy közös koprodukcióval nem jutott el. Emiatt

a konzuli napokat kiterjesztették Zilah, Szatmárnémeti és Nagyvárad mellett a máramarosi szórványra is, ahol faluról falura járnak.

Egy újabb kihívásnak azt tartja, hogy úgy tudjanak idomulni a megváltozott körülményekhez, hogy az politikailag korrekt legyen, de a nemzeti érdeket is érvényesíteni tudják. Grezsa Zoltán ugyanakkor kiemelte, hogy a kihívások leküzdésében nagy segítségére vannak kollégái, „Hála Istennek jó kollégáim vannak, nekünk ez nem kötelesség, hanem vállalás, szívügy” – fogalmazott.

A miniszteri biztos ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy mivel a magyar állampolgárság öröklődik, emiatt jók a felvetések. Kifejtette, hogy „a világ számos, távoli pontján – például belső Argentínában és Brazília bizonyos völgyeiben is – vannak magyar telepek, szórványban élő harmadik-negyedik generációk, velük is próbáljuk fenntartani a kapcsolatot. A statisztikák, a népszámlálási adatok pedig magukért beszélnek, és nem nekünk dolgoznak” – fogalmazott. Közelebbi példaként erre a jelenségre Temesvárt is említette, hozzátéve, hogy más nagyvárosokat is tipikusan fel lehetne hozni.

Ha mindent megteszünk a nemzetpolitika, állampolgárság és közigazgatás terén is, akkor is csak lassíthatjuk ezeket a folyamatokat, és ezeknek negatív hatásaira kis fel kell készülnie a nemzetpolitikának akár régi magyar nagyvárosok tekintetében is. Ez a Nemzetpolitikai Kutatóintézet nagy feladata lesz a jövőben”

– fogalmazott Wetzel Tamás. Az állampolgárság az érzelem és a praktikum egyvelege Kérdésre válaszolva, miszerint mi a tapasztalat, az állampolgárság felvétele során az érzelmi kérdés, vagy a vele járó pozitív előnyök motiválóbbak inkább az emberek számára, Grezsa Csaba főkonzul elmondta, hogy

a közösséghez való tartozás, az identitás érzelmi kérdés, amit nem lehet elvitatni.

Nekik azonban feladatuk az is, hogy azt is kommunikálják, hogy ha valaki magyar, vegye fel az állampolgárságot, mert az jó lesz, hiszen számos előnnyel jár, ha csak az utazást vesszük is alapul. Erről szólt a három évvel ezelőtti Két állampolgárság kétszer annyi lehetőség nevet viselő kampányuk is.

Wetzel Tamás kiemelte, hogy

a kettős állampolgárság egy jog, egy juss, ami jár az embereknek, amit megérdemelnek saját magyarságuk miatt.

Ezt maga és a felmenői magyarsága miatt is megérdemli az ember – ez az érzelmi vonal. Túlnyomórészt ez motiválta az embereket – az első években különösen –, hiszen ez tulajdonképpen egyfajta történelmi igazságtétel is – fogalmazott, hozzátéve, hogy az érzelem és a praktikum kérdése ebben a dologban régióról régóra változik, hiszen

Kárpátalján például a túlélés záloga is a magyar állampolgárság, máshol viszont sokkal inkább egy emocionális dolog.

Saját bevallása szerint ő az emóciót látja benne a legfontosabbnak. Állandó munka Az állampolgársággal járó állandó munkához több százezer ügyirat kapcsolódik, Magyarországon ezt a munkát kormányablakok látják el, de Kolozsváron is jól működik ennek a munkának a menedzselése a főkonzul szerint, hiszen

a határ menti – partiumi és bánsági – megyékből Magyarországra járnak leginkább ügyet intézni, mert az egyszerűbb, közelebb van.

Ebből adódóan kevesebb ügyük van, mint a csíkszeredai kollegáknak – magyarázta, hozzátéve, hogy ma már nem a honosítás van előtérben, az állampolgársággal rendelkezők ügyeit kell inkább intézni – útlevélkérelmet, házassági anyakönyvi kivonat honosítást, babakötvényt stb. A főkonzul arra is kitért, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a román hatóságokkal, de a kettős állampolgárság intézménye nem teljesen szabályozott terület. Vannak tisztázatlanságok, nemzetközi jogi kérdések, például

Romániában 14 éves korban adnak személyazonossági igazolványt, az útlevélnek pedig költsége van, de egy kétéves magyar állampolgársággal is rendelkező romániai gyerek már kaphat magyar személyi igazolványt, amellyel tud utazni.

Amennyiben azonban román lakhely szerepel a magyar okmányban, csak abban az esetben engedik át a román határon, ha mindkét szülő beleegyezése adott.

A jövő kérdései, a következő évek kihívása A jövőről Wetzel Tamás miniszteri biztos elmondta: fontos az, hogy a következő költségvetési ciklusban mire tud fókuszálni a magyar nemzetpolitika, fenntartás kontra fejlesztés tekintetében. A kihívásokról beszélve pedig közölte, hogy

szeretnének mindent egyre inkább digitalizálni.