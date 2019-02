Kihívás volt a kutyafogathajtóknak a tusnádfürdői megmérettetés

Hetedik alkalommal tartottak kutyaszánhúzó versenyt a hétvégén Tusnádfürdőn. Az Adventure és a Green Zone egyesületek szervezésében a VII. Tusnádfürdő Kupa – Kutyafogathajtó sprintversenyre tizennyolc csapat nevezett be.

• Fotó: Gábos Albin

Tíz évvel szervezte meg először a Green Zone egyesület Tusnádfürdőn a Tusnádfürdő Kupa – Kutyafogathajtó versenyt, majd az Adventure egyesület is csatlakozott, mint szervező. Három évig a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt nem tudták megtartani, és bár idén is az elmúlt napokban történt felmelegedés miatt kérdésessé vált, hogy megfelelőek lesznek-e a hóviszonyok,

szombaton és vasárnap népes közönség előtt tizennyolc fogat állt a rajthoz.

„Városunk a turizmusból él, a téli időszak eléggé holtszezonnak bizonyult, ezért úgy gondoltuk, hogy valami pluszt adunk az itteni vendéglátósoknak, panziósoknak, szállodásoknak, és természetesen a sportolóknak, valamint az idelátogatóknak.

Az Adventure egyesület tavalyelőtt kapcsolódott be a szervezésbe, és most már sokan látogatnak ki a rendezvényünkre, budapesti és bukaresti utazási irodák is érdeklődtek iránta, és ez egy olyan hétvége, ahol minden kutyára három profi fényképész jut

– osztotta meg velünk Butyka Zsolt szervező, az Adventure egyesülettől.