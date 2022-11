Kihagyhatatlan látnivalók az erdélyi utazás során

Erdély nem csupán természeti látnivalókban bővelkedik, hanem számos meseszép várral és várossal is büszkélkedhet, így egy itteni utazás során bőven van mit megtekinteni. Habár Erdély nem rendelkezik fehér homokos, pálmafás tengerparttal és türkízkék tengerrel, azonban számos olyan szépséget rejt, amelyek bőven pótolják a tengerpart hiányzó élményét. Aki nem tud betelni a csodás természeti tájakkal, annak mindenképp érdemes ellátogatni Erdélybe!

Erdély meseszép látnivalói

Biztosan állíthatjuk, hogy aki egyszer ellátogat Erdélybe, az biztosan újra visszavágyik annak meseszép földjére. Érdemes több napot Erdélyben tölteni, hogy az utazás során minél több szépséget meg tudjon tekinteni. A kihagyhatatlan látnivalók közé tartoznak az alábbiak.

Kolozsvár

Listánkat a több szempontból is különleges Kolozsvárral kezdjük, amely nemcsak Erdély legnagyobb városa, hanem Hunyadi Mátyás szülőhelye is egyben. Így nem csoda, hogy Kolozsvárt Erdély fővárosaként emlegetik. Ahogy Erdély többi városa, úgy Kolozsvár is nagyon sok történelmi résszel rendelkezik.