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Kigyúlt egy lakás Sóváradon, egy férfi füstmérgezést szenvedett

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

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Lakóháznál keletkezett tűz vasárnap este Sóvárad főutcáján, ahol javak váltak a lángok martalékává, ugyanakkor az épület tulajdonosa enyhébb füstmérgezést szenvedett – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. június 28., 21:412026. június 28., 21:41

2026. június 28., 21:412026. június 28., 21:41

A Maros megyei tűzoltóság egységei egy bevetési járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel siettek a helyszínre, az oltásban pedig a szovátai önkéntes tűzoltók is segédkeztek.

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Az eset során a háznak egy 15 négyzetméteres helyiségében égtek el javak – és az egész épület megtelt füsttel –, ugyanakkor a tulajdonos, egy 56 éves férfi enyhébb füstmérgezést szenvedett.

Az áldozatot kórházba szállították. A lángokat sikerült megfékezni, a tűzoltók az esti órákban a rejtett tűzfészkek felszámolásán dolgoztak.

Marosszék Tűzeset
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