Kigyúlt egy lakás Sóváradon, egy férfi füstmérgezést szenvedett

Lakóháznál keletkezett tűz vasárnap este Sóvárad főutcáján, ahol javak váltak a lángok martalékává, ugyanakkor az épület tulajdonosa enyhébb füstmérgezést szenvedett – közli a Maros megyei tűzoltóság.

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A Maros megyei tűzoltóság egységei egy bevetési járművel és egy elsősegélynyújtó egységgel siettek a helyszínre, az oltásban pedig a szovátai önkéntes tűzoltók is segédkeztek.

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Az eset során a háznak egy 15 négyzetméteres helyiségében égtek el javak – és az egész épület megtelt füsttel –, ugyanakkor a tulajdonos, egy 56 éves férfi enyhébb füstmérgezést szenvedett.

Az áldozatot kórházba szállították. A lángokat sikerült megfékezni, a tűzoltók az esti órákban a rejtett tűzfészkek felszámolásán dolgoztak.