Kigyulladt az ócskavastelep Sepsiszentgyörgyön

A folyót is látják a repedésen keresztül

Szabad szemmel is jó látható szerkezeti problémák jelentkeztek a Marosvásárhely központi részét az Egyesülés-negyeddel összekötő Maros-hídon. Az egyre széles repedéseken keresztül a folyó is látható, de a tartóoszlopok is rossz állapotban vannak.