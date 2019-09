Kifogásolják az építőtelepi viszonyokat a felújítás alatt lévő lakóövezetben

A lakótelep felújításának jelentős része elkészült, de még van tennivaló • Fotó: Gábos Albin

Mivel a közvilágítási rendszer is újjáépítés alatt áll, esténként sötétbe borul a lakótelep, és ilyen körülmények között kell botorkálni. Volt aki szóvá tette azt is, hogy hosszabb ideig csak néhány munkás dolgozott a területen, és úgy vélte, a felújítás az elvártnál, lehetségesnél lassabban halad.

Mint minden beruházásnál, itt is adódnak akadályok, problémák, de azon vagyunk a kivitelezővel, tervezővel, hogy ezeket sorra megoldjuk. A terepviszonyokból, földben lévő hálózatok állapotából adódó kisebb-nagyobb problémákat heti rendszerességgel orvosoljuk

– vázolta kérdésünkre Szőke Domokos. Az alpolgármester hozzátette, a szerződés szerint

még négy hónap van hátra a beruházásból, és minden jel arra mutat, hogy problémáktól függetlenül ez idő alatt be lehet fejezni a munkát.

A közvilágításról azt mondta, részlegesen helyreáll a napokban, és ahogy elkészül egy új szakasz, azt is be fogják üzemelni. Megtudtuk, hogy a Tető utcában jövő héten elkezdik az útfelújítást, a Szent Ágoston tér kialakítását idén be kellene fejezni, a lépcsősor viszont elképzelhető, hogy csak jövőre készül el. Mindezt az időjárás is befolyásolhatja – részletezte.