Kifogásolják a piaci árusok, hogy megkérdezésük nélkül döntöttek

„Akár kiírhatnának egy pályázatot, mint ahogy korábban más esetben tették, majd a rajzot tudnánk véleményezni. Nem vagyunk ebben szakemberek, de ha látnánk a terveket, gondolkodhatnánk a legjobb megoldáson, de nem mutatták meg nekünk, pedig a piaci gondnoknál is letehették volna, ahol meg tudtuk volna nézni. Ettől még lehet jó, lehet, hogy szigetelni fogják a fémtetőt, ventilációval és ablakokkal megoldanák a levegőcserét és a fényt, de ezt ugye nem tudjuk” – mondta lapunknak Bancsi-Rigó István homoródszentmártoni termelő és eladó.

Mivel piac minden évszakban van, szerinte

olyan megoldást kell találni az áru és az ott tartózkodók védelmére, ami minden időjárási viszonytól a lehető legjobban óv.

Vass Éva oroszhegyi termelő attól tart, hogy az egységes fémtető alatt sötét lesz, ugyanakkor forró nyári napokon a fülledt hőséget, télen pedig a hideget fogja beszorítani. Egyetért a városvezetéssel abban, hogy nyáron a sokak által árnyékolásra használt tarka napernyők és vászondarabok csúnya látványt nyújtanak, ezért tavaly néhányan zöld színű fóliaárnyékolót feszítettek az asztalok közé.

Jól véd a forró nap ellen, elég sűrű ahhoz, hogy az esőt ne engedje át, de a fényt igen, kifeszítve és zöld színe miatt illett a meglévő tetőhöz. Ha nem ez, akkor valami hasonló megoldás kellene. Igazából egy piaccsarnok lenne jó, mint ahogy Csíkban is van

– jegyezte meg. Jelenleg mindketten a fémtető alá rögzített szigetelőlappal védik terményeiket a csöpögő víz ellen.

„Az a gond, hogy éjjel megfagy a tető, aztán ahogy kezd sütni a nap, megenged, és a víz az árura csöpög. Éváék ezt ügyesen megoldották egy szigetelőlappal, valami hasonló megoldás kellene végig. A szakemberek tudják, milyen lehetőségek vannak ahhoz, hogy ne szorítsa be a meleget vagy éppen a hideget, védjen az esőtől, és fény is legyen” – sorolta a máréfalvi Mihálykó Katalin. Nyáron a zöldségek megfonnyadnak a több óra alatt, ilyenkor télen pedig sokszor megfagynak délig: a murok bereped, a krumpli megédesedik, ezért aztán nehezen tudja eladni. Egyébként ő is a legideálisabbnak egy csarnok építését látja.

Átmeneti megoldás



A tervek szerint első fázisban a zöldségpiac első felében álló asztalok tetejét kötnék össze fémlapokkal annak érdekében, hogy „az árusok által használt színes dolgokat valamilyen módon kezelni tudják”. A jelenlegi tetőszerkezet megmarad, csupán a födémet hosszabbítanák meg ahhoz, hogy egységes tető legyen a piacon.



„Gondolkodunk azon is, hogy valamilyen hőszigetelést tegyünk, hogy a zöldségek nyáron ne süljenek meg. Azonban hogy anyagilag mire futja, csak február közepén derül ki, az idei költségvetés elfogadása után” – közölte megkeresésünkre Jakab Attila városmenedzser. Hozzátette, ha a terv beválik, akkor hasonlóképpen oldanák meg a piac hátsó részén lévő asztalok befödését is, ha pedig nem, akkor idővel más megoldáson kell gondolkodni. Egyúttal megvizsgálják a jelenlegi vízelvezető állapotát is, hátha megfelelően kitakarítható és használható.