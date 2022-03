Kidobott, megégett levélszavazatokat találtak – egyik borítékban sem szerepelt azonosító nyilatkozat

Cristian Teodorescu, a Punctul.ro újságírója az MTI-nek elmondta: ismeretlen telefonszámról értesítették szerda este a kidobott levélszavazatokról. Az értesítést több marosvásárhelyi újságíró megkapta, felkerült a rendőrség és a sajtó kapcsolattartására kialakított üzenőfalra is.

A Punctul.ro helyi hírportál szerint névtelen bejelentés alapján szerda este szállt ki a helyszínre és készített kisfilmet a látottakról. A felvételen a jeddi temetővel szemközt pár méterre az úttól építési hulladékkupacok között több kidobott zsák látható. Ezek mellett a levélszavazatok elküldésére szolgáló a Nemzeti Választási Irodának címzett borítékok, néhány szavazólap, valamint olyan boríték is látható, amelybe a szavazatot kell belehelyezni.

Az MTI kérdésére hozzátette: csak szavazólapokat és borítékokat látott, a választópolgárt azonosító kitöltött vagy kitöltetlen íveket és népszavazási szavazólapokat nem. Azt is megjegyezte: a filmezett anyag csütörtök reggeli közlése után hívta fel valaki a figyelmét arra, hogy

olyan szavazólap is látszik a filmen, amelyen be van jelölve valamely párt vagy pártszövetség.

Márki-Zay megsemmisíttetné a levélszavazatokat

„Most megfogtuk őket: kidobott szavazólapokat találtak Erdélyben, egy Marosvásárhely melletti hulladéklerakatban. Mindig is tudtuk, hogy csalnak a választáson, de most mindenki láthatja, hogy milyen eszközökkel. Úgy tűnik, egyre többen gondolják Erdélyben is, hogy a Fidesznek mennie kell. Ők pedig annyira rettegnek a vereségtől, hogy még a legegyértelműbb csalástól sem riadnak vissza: szó szerint szemetet akartak csinálni a választói akaratból – reagált Facebook-bejegyzésben az ügyben Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje.

Provokációnak tartja az RMDSZ és Fidesz az ügyet

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közösségi oldalán reagált az esetre, elítélve és provokációnak tartva mindezt.

„Az RMDSZ elítéli azokat a vádakat, amelyek azt sugallják, hogy itt választási csalásról lenne szó.