Kiderült, milyen szerepet szánnak a székelyudvarhelyi kórháznak a járvány ideje alatt

Többféleképpen is értelmezhető a kórházak besorolására és a koronavírusos betegek ellátására vonatkozó egészségügyi minisztériumi rendelet, ezért Székelyudvarhelyen Hargita megye prefektusától kértek tájékoztatást szerdán. Abban viszont mindeddig is teljes egyetértés volt minden intézménynél, hogy fel sem merült az, hogy más megyékből hoznának koronavírusos betegeket bármelyik Hargita megyei kórházba.

Székelyudvarhelyen tartott megbeszélést Ion Porca, Hargita megye prefektusa, Gálfi Árpád polgármester, valamint Lukács Antal, a városi kórház főigazgatója szerdán, hogy a kedden megjelent egészségügyi minisztériumi rendeletről egyeztessenek, amely az ország minden megyéje esetében meghatározza az egyes kórházak szerepét a koronavírus-járvány idejére. Az egyeztetésre azért volt szükség, mert kérdések merültek fel a rendelet értelmezésével kapcsolatban.

Háttérkórház

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a honlapján kedden este arról adott ki tájékoztatást, hogy a rendelet értelmében a székelyudvarhelyi kórház úgynevezett háttérkórház lesz, és a megyei egészségügyi igazgatóság és a város vezetése között lezajlott egyeztetés értelmében ez azt jelenti, hogy „azokat a Hargita megyei betegeket fogja majd ellátni a székelyudvarhelyi városi kórház, akik a SARS-CoV-2 fertőzés mellett más betegségekben is szenvednek, és emiatt kórházi ellátásra szorulnak, vagy fertőzöttek, és gyógyulásuk ideje alatt kell gyermeket világra hozniuk. A csak Covid 19-ben szenvedőket a korábbi rendelkezések következtében a már kiürített fertőzőosztályokon fogják kezelni” – írták a tájékoztatásban.

Eltérő értelmezések

Azzal kapcsolatban viszont eltértek az értelmezések, hogy a fertőző betegségeket kezelő kórházi osztályokon kívüli részlegeken egyszerre kell-e megkezdeni a beutalásokat az úgynevezett első és másodvonalbeli kórházakban, vagy az első vonalbeli megtelése után kezdődik el a másodikban. Mint arról Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője portálunkat tájékoztatta, Székelyudvarhely jegyzője, más jegyzőkhöz hasonlóan úgy értelmezte a rendeletet, hogy

a fertőzőosztállyal rendelkező kórházak (Hargita megyében ilyen a csíkszeredai, a székelyudvarhelyi és a gyergyószentmiklósi) kezelik a koronavírusos betegeket, „a háttérkórházak pedig tulajdonképpen a második vonalban lévő kórházak, amelyek akkor lépnek be a járvány kezelésébe, amikor az első vonalbeli kórházak megteltek”.

Elosztás

A felmerült kérdések tisztázása érdekében egyeztettek Hargita megye prefektusával. A helyes értelmezés szerint,

ha megjelenik a megyében a fertőzés, a csak koronavírusos betegeket a megye azon kórházaiban kezelik majd, amelyeknek van fertőző betegeket kezelő részlege.

Azok a Hargita megyei vírusfertőzöttek viszont, akiknek valamilyen alapbetegségük miatt más szakorvos ellátására is szüksége van, mind a székelyudvarhelyi kórházba kerülnek. Amint egy ilyen beteg kerül bármelyik osztályra, arra a részlegre a továbbiakban nem utalnak be nem koronavírusos beteget, és a más betegségekben szenvedő, ellátásra szoruló udvarhelyszéki betegeket is a csíkszeredai kórházban kezelik majd – tájékoztatott az egyeztetés után Zörgő Noémi.

A magyarázat erre az, hogy a bizonyítottan fertőzött betegek ne kerüljenek egy osztályra nem fertőzött, de más betegség miatt bennfekvő páciensekkel – válaszolta kérdésünkre. Érdeklődésünkre azt is közölte, a székelyudvarhelyi kórház felkészült erre a helyzetre, közvetlen beszerzések által és adományokból folyamatosan érkeznek a különféle védőfelszerelések és gépek a kórházba.

A járványügyi hatóságok azért jelölték ki a koronavírusos, de más alapbetegségben is szenvedő páciensek kezelésére a municípiumi kórházakat – és nem a nagyobb kapacitással rendelkező megyei kórházakat –, mert arra számítanak, hogy kevesebb lesz a kórházakban a más betegséggel is rendelkező vírusfertőzött, mint azok, akik csak alapbetegségük miatt szorulnak kórházi kezelésre

– erősítette meg Zörgő Noémi.

„Az a logikája, hogy a nagy kórház, ahol nagyobb az ágyszám, több az erőforrás, az lássa el a nem fertőzött betegek kezelését, a fertőzött beteg pedig jól elkülönítve legyen, véletlenül se kerüljön olyan helyzetbe, hogy továbbfertőzzön” – fogalmazott.

A kedden felröppent híresztelésekkel kapcsolatban ugyanakkor ismételten hangsúlyozta a városházi szóvivő, hogy mindez csakis a majdani Hargita megyei koronavírusos betegek ellátásáról szól,

az fel sem merült, hogy más megyékből kerülnének koronavírusos betegek Hargita megyei kórházakba.