Kicsit elcsavarodott, aztán összeomlott, mint a kártyavár

Kiemelte, hogy az elmúlt időszak nagyon nehéz volt számukra, hiszen az ukrajnai háború miatt is erősen megnövekedett a gázár, így ellehetetlenült az olcsó műtrágya termelése. Beszélt arról is, hogy

Ennek része az is, hogy a most lerobbantott torony helyére napelemparkot alakítanak ki. Josh Zacharias azt is elmondta, hogy dolgoznak a hidrogén előállításához szükséges berendezések beszerzésén is.