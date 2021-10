Kicsi, de fontos település irányába javítják az utat

Még idén be kell fejezni az elkezdett helyreállítást • Fotó: Beliczay László

Ez fontos munka, hiszen

az évek során annyira benőtte a gaz az úthoz tartozó részt, hogy az egysávosra zsugorodott, így csak nehezen tudtak közlekedni az autósok.

Mindemellett helyreállítják a sáncokat, az átereszeket, megerősítik az alapot, valamint kövezni is fognak a megfelelő viszonyok biztosítása érdekében. Az a cél, hogy annyira rendbe hozzák a makadámutat, hogy alkalomadtán pályázhassanak annak leaszfaltozása érdekében. Lényeges az is, hogy Sándortelkén és Telekfalván is új betonhidakat fognak építeni az árvíz által megrongáltak helyére. Ezek természetesen nagyobb vízáteresztő képességűek lesznek, megelőzve az esetleges későbbi gondokat. A munkát még idén be kell fejezze a kivitelező az arra kijelölt egy kilométeres szakaszon.

Zsombori Levente hangsúlyozta, noha kevés állandó lakosa van Sándortelkének – nagyjából ötven fő –, mégis fontosnak tartja, hogy az megközelíthető legyen a település. Ez nem csak a helyi gazdák miatt lényeges, de sokan járnak oda haza a régi szülőházakhoz más településekről is.