Kicsi az alma a csapadékhiány miatt

Mennyiség tekintetében elég szép almatermés ígérkezik. A mérettel lehetnek idén gondok. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Székely Csaba nyikómalomfalvi gyümölcstermesztő ha előre látta volna, hogy milyen csapadékszegény és forró lesz a nyár, gyérítette volna a gyümölcsöket az almafákon, hogy a meghagyottak jobban fejlődjenek.

Apró a gyümölcs. Ahhoz képest, hogy augusztus végén vagyunk, túl kicsik. Azokon a fajtákon, amelyeken sok van, gyéríteni kellett volna

– fogalmazott, viszont azt is megjegyezte, hogy a mennyiség tekintetében elég szép termés ígérkezik. „Június utolsó hete óta volt vagy 16–17 milliméter csapadék itt. Tehát szinte két hónap alatt. És az egy dolog, hogy kevés volt a csapadék, de szinte minden nap harminc fok fölött volt a hőmérséklet” – sorolta a termés gyenge fejlődésének az okait az agrármérnök. Elmondta, ez ne csak az alma-, hanem a körteféléket is érintette. Van azonban még remény arra, hogy javul a helyzet, hiszen mintegy

másfél hónap van még hátra a szüretig, és addig még pótolhatja az időjárás a kiesett csapadékmennyiség egy részét.

Gond az időjárással

„Állandóan gond van az időjárással: vagy túl meleg van, vagy igen sokat esik” – jegyezte meg Székely Csaba. A szakember szerint a szilvafélék termése – már amelyik fajtának van egyáltalán termése idén – megfelelő méretű. A besztercei fajtára azonban ez nem érvényes, ugyanis azok a gazdag virágzás ellenére nem teremtek idén. Ennek az volt az oka, hogy a tavaszi virágzás idején hideg és csapadékos volt az időjárás, és emiatt nem jártak a beporzórovarok.

Hiába volt annyi virág a fákon, hogy „kézzel se lehetett volna többet felrakni”, termés csak a kései virágzású fajtákon lett, elsősorban az elterjedtebb szerb szilvafajtán.

A hideg tavaszi időjárás következményeként elkönyvelt terméskiesés érintette a többi csonthéjas gyümölcsöt, például a cseresznyét és a meggyet is. A diófák termése is fajtánként változik idén, van, amelyik szépen terem, de olyan is, amelyiken alig van dió – mondta az agrármérnök.