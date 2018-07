Kibővített bringasuli Székelyudvarhelyen

Bringasulit indított a Szekler Teker: persze nem kerékpározni, hanem a helyes, biztonságos és magabiztos közlekedésre tanítják a gyerekeket. A nagy sikerű év eleji akciójukra – a középiskolai kerékpáros oktatásra – tekintettel, ahol hat órát tudtak foglalkozni az osztályokkal, most háromnapos oktatótáborban, napi nyolc órában teljesítik ki a tananyagot.

Három napon át reggeltől estig tanulják a helyes bringázást. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Ez már tavaly tervben volt, de akkor nem találtak megfelelő helyet, ahol terem és terep is adott. Idénre azonban ez az akadály elhárult: a zetelaki erdészet által működtetett volt Határpatak panzió befogadta őket, ráadásul épp ideális a célra, hiszen közvetlenül az épület mellett két minifocipálya van egymás mellett elválasztva, így párhuzamos oktatásra is lehetőség van, illetve

időjárástól függően bármikor lehet váltakoztatni az elméleti és gyakorlati oktatást.

A tábor két turnusban indul, július 16–18., illetve 23–25. között. Az első turnusra egy tizenkét fős csoport, kilenc és tizenhárom év közötti gyerek gyűlt össze, vagyis az a korosztály, akik a szülők mellett már bringázhatnak a városon kívül, sőt kezdik engedni őket magukra is a parkba. Velük

három képzett oktató és egy segéd foglalkozik majd.

„Célunk az alap közlekedési szabályokon túl mindent megmutatni, ami készség, ami hozzájárul ahhoz, hogy magabiztosan biciklizzenek, elkerüljék a veszélyhelyzeteket, reflexszerűen tudjanak bizonyos forgalmi helyzetekre reagálni. Ezeket a technikákat orrvérzésig lehet most velük gyakoroltatni, annyira, hogy beidegződjön, és a gyerek ügyességétől függően még tovább ragozni, például hogy félkézzel is tudjon fordulni” – közölte Simon Szilárd, a Szekler Teker vezetője, aki maga is részt vesz az oktatásban Kakasy Botond, Csonta László, a csíkszeredai Zöld SzékelyFöld Egyesület elnöke, valamint Szalló Réka mellett.

A bukósisaktól az akadálypályáig

Simon Szilárd szerint most több idő van mindenre, mint amire az iskolai oktatás során futotta, és ahol a két elméleti óra közül egy csak a közlekedési táblákra ment el. Nagyobb szerep jut a játéknak – a kirakósok, szemléltetőeszközök, forgalommodellezés egyre-másra Csonta László fejéből pattannak ki. A gyakorlatok során a szabályosság és ügyesség a két fő szempont:

megtanulják a bukósisak helyes használatát, a kerékpár felépítését és beállításait, a szabályos elindulást, jelzést és megállást, a sávváltás és kanyarodás technikáját, a vészfékezést, az akadályok és veszélyes forgalmi helyzetek kikerülését. Végül a tanultakat akadálypályán tesztelhetik.

Simon Szilárd elmondta még, hogy a következő évben esedékes bringasulit már az alacsonyabb korosztályra is kiterjesztik, mert „úgy vettük észre, hogy azok a szülők, akik tudatosan nevelik a gyerekeiket, és biciklis életmódra szoktatnák őket, igénylik, hogy mindegyikükkel, tehát a kisebbel is foglalkozzunk, így ötévesek is jöhetnének akár”.