Ki kell seperni a mocskot a szőnyeg alól

– fogalmazott András Loránd. Mint sorolta, a lakhatás és a cigány kultúra kérdéskörei mellett a romák politikai életben való részvételének erősítése is fontos téma azért, hogy a romák véleménye is számítson, amikor róluk, velük kapcsolatban hoznak döntéseket.

Szerinte a helyzetet az nehezíti, hogy kevés a szociális lakások száma, országos szinten probléma ez. A felszámolhatatlan telepeket leszámítva, szerinte vannak olyanok is, ahol lehetne felszámolási programot indítani – ez főként a kis létszámú telepekre igaz. Más telepeken gyakorlatilag a telepfejlesztésre vagy a telep átszervezésre lenne csak szükség. Ezek mellett akadnak olyan helyszínek is, ahol gyakorlatilag semmilyen urbanisztikai közbeavatkozás nem kell, csak a meglévő körülményeken kellene valamelyest javítani, és a mentális határok lebontására lehetne fókuszálni.

„A hátrányos helyzetű közösségek esetében mindig kell a többséggel is foglalkozni, a két közösséget közelíteni kell, érzékenyítő munkát kell folytatni, amelyet például képzésekkel lehet jól elérni” – magyarázta, majd jelezte, az együttélés előnyeit kell hangsúlyozni. A témához kapcsolódóan szeretnének egy olyan online felületet indítani, ahol szakmai és társadalmi perspektívából is tárgyalnák ezt a kérdést. Továbbá a kulturális elismerés részeként pályázatokat indítani, roma civil szervezetek létrehozását támogatni.

„Utóbbi esetében önmagában az, hogy az emberek külön élnek telepeken, vagy a gyermekek az iskolában külön osztályban tanulnak, ez önmagában nem jelentene problémát, hogyha erre az adott közösség vagy az adott szülők vagy a gyerekek nyitottak. A probléma a minőségbeli különbségekben merül fel, azaz az élettér, lakhatás, oktatás minőségében. Például azok az osztályok, ahol a gyermekek szegregált körülmények között tanulnak, ott az esetek többségében az oktatás minősége alacsonyabb. Visszamaradottabb az osztálytermek felszereltsége is. A mentális távolságok is nagyobbak” – fejtette ki, hozzátéve, hogy éppen ezért

Ugyanakkor a pedagógusok képzése is életbevágó, hogy hogyan kezeljék, hogyan tanítsák a mélyszegénységből érkező tanulókat. Sok hátrányos helyzetben felnövő gyereknek nincs lehetősége arra, hogy a finommotorikai készségei kialakuljanak, mivel a mozgástere is gyakran korlátozott, ezért az idegrendszeri fejlődés is visszamaradhat.

Az oktatás javítása mellett az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése is cél, hiszen nagyon sok esetben a közösségek nem rendelkeznek egészségbiztosítással, nem férnek hozzá a mindenki számára elérhető egészségügyi szolgáltatásokhoz – emelte ki a szakember. Hozzátette, az önkormányzatoknak lehetőségük lenne alkalmazni egészségügyi roma mediátorokat, viszont a probléma az, hogy az egészségügyi minisztériumnak is jóvá kell hagynia az alkalmazást, ami az utóbbi időben elmaradt.

azonban a különböző pályázatokhoz referenciaként használhatják a dokumentumot, és irányadóként használhatják a helyi akciótervükhöz.

Mintegy zárszóként arra is kitért, hogy közel százéves múltja van annak, hogy miért tartanak ott, ahol vannak ezek a cigány közösségek, és hogy a kommunizmus idején is fennmaradt a hátrányos helyzetük, akkor amikor mindenkinek volt munkája és mindenki kapott lakást; csakhogy akkor is a kollektívben, vagyis a termelőszövetkezetekben a legalja munkát kellett végezzék, és legjobb esetben is másodosztályú garzonokat osztottak ki nekik. Tehát