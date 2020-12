Ki fogja kifizetni? – tizenöt millió lejnyi elmaradt szemétdíj halmozódott fel Marosvásárhelyen

Tizenöt millió lejnyi szemételhordási díj halmozódott fel idén júniustól Marosvásárhelyen, miután a lakóktól nem gyűjtöttek be ezt az összeget. A csütörtöki rendkívüli városi tanácsülésen nem született döntés arról, hogy ezt visszamenőleg beszedik a lakóktól vagy kifizetik a város költségvetéséből.

Mi legyen a begyűjtött, ám kifizetetlen szemét elszállítási díjával? • Fotó: Rab Zoltán

Az akkori városvezetés döntése alapján ezt, a megközelítőleg magánszemélyenként havonta 10 lejes díj beszedését áthelyezték az adóügyi osztályra. Akkor arról volt szó, hogy napokon belül kidolgozzák az eljárást, amely alapján a városlakók az adók és illetékek fizetésekor törleszthetik a szemételszállítási díjat is. Ez azonban nem történt meg. Így a marosvásárhelyi természetes személyek, de cégek sem fizettek idén nyártól szemételhordási díjat. A céggel megkötött szerződés értelmében a díjat a város kell beszedje és átutalja a cégnek, ez azonban fél éve nem történt meg.

Visszavont tervezet

A csütörtöki tanácsülés napirendjén szerepelt egy határozattervezet, ami arról szólt, hogy a városlakóknak visszamenőleg is ki kell fizetniük ezt a díjat. Ez a határozattervezetet azonban visszavonták. Mint Soós Zoltán polgármester elmondta, a tervezetbe foglalt, a díj kifizetéséről szóló, korábban kidolgozott szabályzat nem volt megfelelő és, mint kiderült, a város visszamenőleg nem kérhet semmiféle díjat és illetéket. Ezért keresik annak a módját, hogy az elmaradt díjakat hogyan lehetne beszedni.

Elhangzott, hogy ki lehetne fizetni ezt az összeget a város költségvetéséből is, de ez legalább 15 millió lejes hiányt jelentene.

Claudiu Maior, a Pro Románia párt tanácsosa többször támadta ezen kérdés kapcsán a jelenlegi városvezetést, azt mondva, hogy a céggel kötött szerződést be kell tartani, s szerinte nem lehetséges, hogy a lakóktól utólag szedjék be a pénzt. Többen figyelmezették, hogy éppen ő kezdeményezte a szolgáltatóval a szerződés megkötését és ennek a változtatást, s szintén ő volt az, a volt polgármesterrel közösen, akik elmulasztották kidolgozni, kidolgoztatni a díj beszedését előíró szabályzatot, és nem szedték be a díjakat.

Soós Zoltán azt mondta, hogy

péntekig próbálják megtalálni a törvényes módját a szemétdíj beszedésének, s előre láthatóan újra összehívja a tanácsosokat, hogy szavazzák majd meg a majdani megoldást.

A csütörtöki ülésen döntés született a hóeltakarításról, az önkormányzati képviselők döntése alapján ezt a szolgáltatást öt hónapig az ideiglenes szemétszolgáltató fogja végezni. Ugyanakkor a városvezetés szeretné újra megalakítani a köztisztasággal és hóeltakarítási szolgáltatással foglalkozó szakosztályt, erről a későbbiekben fognak dönteni.