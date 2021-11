Kezdődik a negyedik Fortuna-tömbház építése Csíkszeredában

A harmadik épületet még be sem fejezték, de már kiásták az alapot a negyedik tömbháznak a csíkszeredai Fortuna Parkban. A több millió eurós beruházási projekt várhatóan 24 hónap alatt zárul.

• Fotó: Pinti Attila

Akárcsak a már átadott, illetve a befejezéshez közelítő tömbházakban, a negyedikben is 76 lakás kap helyet. A lakók majd parkolóhelyeket is válthatnak, sőt, ezekhez a kivitelező már most kiépíti a villamos hálózatot, hogy a majdani elektromos autó-tulajdonosok töltőt állíthassanak fel a járműveik számára.