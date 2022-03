Kezdődik a beiratkozás az előkészítő osztályokba

Megjelent a módszertan, hétfőtől nyilvánosak kell legyenek a körzetek, valamint az iskolák sajátos szempontjai is, április 11-én pedig kezdődik a tényleges iratkozás az előkészítő osztályokba. Maros megyében 1783 előkészítős diákra számítanak a magyar tannyelvű oktatásban, 97 ilyen osztály szerepel a beiskolázási tervben. Hargita megyében 156 magyar nyelvű előkészítő osztály és 2787 előkészítős szerepel a tervezetben.

Április 11. és május 10. között zajlik az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakasza. Hétfőig kellett nyilvánosságra hozniuk a szakhatóságoknak a beiskolázási körzeteket, valamint a Neveléslélektani Központ is közli azokat a helyszíneket, ahol a gyerekek pszichoszomatikus felmérését végzik majd. Az információk az erről szóló minisztériumi rendelet szerint az iskoláknál lesznek kifüggesztve, ha rendelkeznek ilyennel, akkor az oktatási intézmények weboldalán, illetve a megyei tanfelügyelőségek honlapján is meg kell találjuk.

Akik szeptember 1-jéig betöltik a hatodik életévüket, azok iskolakötelesek, de azoknak sem kötelező a felmérés, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be hatot, ha jártak óvodába. „A járvány miatt változott meg a szabály két éve, és most is megmaradt. De van ennek egy nagyon jól megalapozott magyarázata, mert ha a gyerek járt óvodába, és az óvónő úgyis ki kell töltse a megfigyelőlapot, akkor abban tükröződik az, hogy a gyerek elég fejlett-e, hogy megállja-e a helyét az iskolában, hogy iskolaérett-e. Gyakorlatilag az óvodai intézmény ajánlása alapján a gyerek beiratkozhat előkészítő osztályba” – fogalmazott a szaktanfelügyelő. Hozzátette,