Kezdődik a 6. Csíkszeredai Könyvvásár, vasárnapig gazdag kínálat várja az érdeklődőket

A hatodik kiadásához érkezett rendezvényt az Erőss Zsolt Arénában tartják csütörtöktől vasárnapig. A könyvmustra mellett egész napos bemutatókkal készült a városháza kulturális irodája. A csíksomlyói tűzkárosult gyerekek is koncerteznek.

Zajlanak az előkészületek • Fotó: Veres Nándor

Az esemény sajtótájékoztatóján Korodi Attila, Csíkszereda polgármester elmondta, 23 könyvkiadó részvételével fog zajlani a négynapos program. „Rangos kulturális hétvégére hívjuk a környékbelieket, ahol könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, koncertek, filmvetítés és előadások is terítéken vannak” – foglalta össze a programpontokat.

Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármester úgy értékelte, ha a kultúrának teret adunk, az csak gyarapodik. Mint ismertette,

csütörtökön 14 órakor a megnyitóval kezdődik a könyvvásár, pénteken és szombaton 10 órától este 8 óráig, míg vasárnap 10 órától 14 óráig tartanak a programok.

A koncertek sorában a Kaláka együttes, a Kollár-Klemencz Kamarazenekar, illetve Bertóti Johanna gyerekkoncertje is szerepelnek. Megjegyezte, állandó tárlatként és újdonságként képregény-kiállítás lesz látható. A roma közösség irányában való nyitás jegyében a csíksomlyói tűzkárosult gyerekek fognak fellépni egy koncerten – akik több hónapja gyakorolnak már –, illetve két könyv erejéig a kortárs roma irodalom is helyet kap a vásáron. Mint ismert, január 7-én tűz ütött ki Csíkszeredában, a Somlyó utca 33. szám alatti romatelepen, ahol húsz ház vált a lángok martalékává. A hajléktalanná vált családokat (összesen mintegy 250 személyt) még azon az éjszakán az Erőss Zsolt Arénában helyezte el a csíkszeredai városvezetés, közülük több mint százan jelenleg is ott laknak.