Kevéssel nőtt az új fertőzések száma, de halálesetek nem történtek Hargita megyében

Színházi világnap: kulisszatúra, könyvbemutató, borkóstoló is lesz a Figuránál

A színházi intézmények, iskolák és színházszeretők világszerte a színház világnapját ünneplik március 27-én. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház is szervez saját programokat, ezúttal online és személyes jelenléttel is be lehet kapcsolódni a rendezvényekbe.