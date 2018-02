Kevésnek tartják a malacokért kínált 250 lejt a sertéstenyésztők

Még két hónapig jelentkezhetnek a sertéstenyésztési De minimis-támogatás iránt érdeklődők • Fotó: Kristó Róbert

Közel egy hónapja, hogy elfogadták a báznai és mangalica sertések tenyésztésének fellendítését szolgáló De minimis-támogatásra vonatkozó kormányhatározatot. Török Jenőtől, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől az elmúlt időszakban tapasztaltakról érdeklődtünk. Mint megtudtuk,

a megyében szerda délutánig 14 gazda tett le kérést arra vonatkozóan, hogy a program keretében malacokat adna el, illetve 37 gazda vállalkozna arra, hogy a hagyományos sertésfajták továbbnevelésével foglalkozna.

Ami a malacok számát illeti, 236-ot ajánlottak fel eladásra, míg továbbnevelésre 336-ra lenne igény. Ezzel szemben

mindeddig egyetlen megyei feldolgozó, vágópont sem jelentkezett a programba,

habár az igazgatóság munkatársai több illetékes személlyel is egyeztettek ezzel kapcsolatban.

Arról is beszámolt az igazgató, hogy a program elindítása után volt egy nagyobb érdeklődési hullám, azt követően visszafogottabb lett a jelentkezők száma. S amint a számokból is látszik, elsősorban a továbbnevelésre van igény, a sertéstenyésztők ugyanis kevésnek tartják a malacokért kínált 250 lejt, így inkább nem élnek a program kínálta lehetőséggel – avatott be. Hozzátette, nemcsak Hargita megyében, hanem a szomszédos megyékben is inkább a továbbnevelésre van igény, ez amiatt kedvezőtlen, mivel az elképzelés szerint elsősorban megyén belül kell megoldani a továbbnevelésre szánt malacok előteremtését, vagy legfentebb az egymás mellettiek között lehet szállítani az állatokat.

Török Jenő azt is tisztázta, hogy mostanra felkeresték a potenciális gazdákat, felleltározták a kocákat, azokat is, amelyeknek nincs törzskönyvük – azok a törzskönyvezetlen sertések ugyanis, amelyek megfelelnek a mangalica és báznai fajtajellegzetességeinek, nyilvántartásba kerülnek, és akár törzskönyv nélkül is részt vehetnek a programba. Azoknak az állattenyésztőknek, akik még nem határozták el, hogy élnek-e a program kínálta lehetőséggel, még két hónap áll a rendelkezésükre, hogy döntsenek, és szükséges esetén felkeressék az igazgatóság munkatársait.

A De minimis-programról



A báznai és mangalica sertések tenyésztésének fellendítését szolgáló De minimis-támogatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat már korábban ismertette az intézményvezető. Mint elmondta, azok a gazdák, akik mangalica vagy báznai tenyésztéséhez fognának kettő és tíz közötti páros számú malacot igényelhetnek a program révén – ezeket ingyenesen kapják majd meg. A tenyésztőknek szerződést kell kötniük valamely húsfeldolgozóval, s a legkevesebb 130 kilósra hizlalt mangalica és báznai sertésállomány felét előre meghatározott áron át kell adnia annak – a másik felével saját belátása szerint cselekedhet. Emellett a legkevesebb 10 kilós malacokat biztosító sertéstenyésztőknek, azok ellenértékeként az állam 250 lejes támogatást biztosít egyedenként.