Kevesen kérik a védőoltást, jóváhagyták a Hargita megyében működő oltóközpontok bezárását

Várható volt, hogy az oltások beadása átkerül a háziorvosok hatáskörébe, amint megszűnik a vészhelyzet miatt elrendelt kampányszerű oltási akció, hiszen más védőoltások beadatása érdekében is a háziorvoshoz kell menni, így a Covid elleni vakcina esetében is az a legkézenfekvőbb, ha a háziorvos adja be – mondta el Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, megerősítve, hogy

