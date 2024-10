Kevesebb tinédzser jár a csíkszeredai színházba, a gyerekbérleteik azonban „hasítanak”

– osztotta meg a Székelyhonnal Szilágyi Nóra.

A Csíki Játékszín a 2024/2025-ös évad óta online is árusítja bérleteit. „Csak pár kattintás, és máris lehet színházbérleted” – fogalmazott a közönségszervező. Idéntől a bérletek között is számos újdonsággal készült a színház: több bérlet is tartalmaz kamaratermi előadásokat már, illetve aktív a szabadbérlet is, ami a néző által választott napok előadásaira szól.