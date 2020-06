Kevesebb mint két hónap múlva már láthatjuk a Mini Erdély Park épületmakettjeit

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha nem így tervezték, a járványügyi helyzet miatt mostanig le kellett álljanak a szejkefürdői területrendezési munkálatokkal, így értelemszerűen a Mini Erdély Park megnyitása is tolódik – fejtette ki lapunknak Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint mondta, a munkálatok nyolcvan százalékát már sikerült elvégezni, azonban van még bőven teendő a cél eléréséig. Egyebek mellett le kell fektessék a minivasút sínjeit és meg kell öntsék a kihelyezendő épületmakettek betonalapjait.

Éppen ezért első lépésként csak egy része lesz megtekinthető az erdélyi történelmi épületeket bemutató maketteknek, a többit csak az építkezés haladtával mutatják be. Összesen egyébként száz épület kicsinyített mását tervezik kiállítani.

idén júliusban, legkésőbb augusztus elején mindenképp szeretnék megnyitni a parkot a látogatók számára, azonban már most világos, hogy addigra nem tudják teljesen befejezni a munkálatokat.

Inkább a belföldi turisták látogatására számít idén Fazakas Szabolcs, hiszen a járványügyi helyzet miatt nem valószínű, hogy máshonnan is érkeznek kíváncsiskodók – magyarázta. Közölte, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetnek a többnyelvű tájékoztatásra, illetve a román ajkú látogatók minőségi kiszolgálására. Arra is kitért, hogy a Mini Erdély Park nemrég felkerült a Via Tarnylvania Tours turistaútvonalai közé Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala segítségével, így a népszerűsítésnek köszönhetően remélik, hogy még több turista érkezik hozzájuk.