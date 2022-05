Kevesebb gazda nagyobb összterületre igényelt mezőgazdasági támogatást

ha a gazdák földet vásárolnak vagy örökölnek, akkor a támogatásigénylők száma elvileg csökken, de a lehívott összegek nem, hiszen kevesebb gazda kérelmezi a támogatást az előző évivel megegyező, esetleg nagyobb összterületre, mint ahogyan az idén is történt.

nem csak földvásárlások által nőnek, tehát fejlődnek a gazdaságok, hanem gyakori az is, hogy az idős szülők abbahagyják a gazdálkodást és átadják földjeiket gyerekeiknek, akik már egy igénylési dossziéban kérelmezik a támogatást az összes földre

– fűzte hozzá az intézményvezető. Ez a trend tapasztalható egyébként országosan is: az idei kérések száma (778 ezer) arányaiban a 95,5 százalékát teszi ki a tavalyiaknak, az összterületre vonatkozó szám viszont 100,1 százalékra nőtt, ami 9,9 millió hektár földet jelent – ismertette az országos adatokat Haschi András.

Fejlődött a kommunikáció

„Kiegyensúlyozottan zajlott idén a támogatásigénylés, a járványhelyzet pedig nem csak hátrányokat hozott nekünk, hanem előnyökkel is járt, sokat fejlődött a kommunikáció, ugyanis most már sokkal egyszerűbben lehet kommunikálni a gazdákkal, akár WhatsAppon, e-mailen is.