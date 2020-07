Kevesebb a turista, és akik itt vannak is kevesebbet költenek

Van olyan turisztikai egység, ahol tavalyhoz képest még nőtt is a forgalom idén, általánosságban azonban nem ez a jellemző a Hargita megyei üdülőtelepüléseken: lényegesen csökkent a vendégek száma, kevesebbet is költenek, és megváltoztak az igényeik.

A turisztikai szakember szerint Görögországot cserélték fel Tusnádfürdőre idén. Archív • Fotó: Kristó Róbert

A sóbánya megnyitása óta nőtt az idegenforgalom a településen, és a kötött idejű gyógykezelések miatt a gyógyüdülésre érkezők ott-tartózkodásának az ideje sem csökkent, azonban a csak kikapcsolódás céljából érkezők körében idén jellemzővé vált az, hogy csak egy napra látogatnak az üdülőtelepülésre, egy részük nem is száll meg ott, hanem hazautazik a nap végén. Kiesést okoz a turisztikai egységek számára az is, hogy

A turisztikai egyesületek képviselői szerint az elmúlt év azonos időszakához képest legfeljebb 50, 60, esetleg 70 százalékos az idegenforgalom a Hargita megyei üdülőtelepüléseken. „Félig-meddig” újraindult a turizmus, a gyógykezelések júniusi újraindításának az engedélyezése sokakat vonzott Tusnádfürdőre is, ennek ellenére viszont összehasonlíthatatlan idegenforgalmi szempontból az idei nyár a tavalyival – számolt be tapasztalatairól Molnár Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetője.

Parajdon jelenleg mintegy 50–60 százalékos az idegenforgalom az előző évekhez mérve, a turizmusból élők abban reménykednek, hogy hamarosan megszűnik a veszélyhelyzet, és augusztusban, szeptemberben nőni fog az idegenforgalom. Moldován László tudomása szerint a közeli Szovátán valamivel jobb a helyzet – részben a Medve-tó miatt is. Parajdon a wellnessközpont sem nyithatott ki, de a településen élők bíznak benne, hogy a hatóságok hamarosan feloldják ezt az állapotot és a központ megnyitása további látogatókat vonz majd az üdülőtelepülésre.

Moldován László tapasztalata szerint a rövid látogatások mellett másban is változtak a turisták igényei. Jó hír – mondta –, hogy egyre többen használják a sóvidéki túraútvonalakat, idén a turisták döntő többsége meglátogatta a Só-szorost, aktívan nyaralnak, szívesen vannak a természetben.

Örvendetes ugyanakkor – folytatta –, hogy elkészült Via Transilvanica túraútvonal sóvidéki szakasza, és azt is elkezdték használni már a gyalogos és kerékpáros túrázók. A Via Transilvanica turisztikai útvonal egyébként egész Romániát átszeli, köztük Hargita és Maros megyét is. Hargita megyei nyomvonala a Mária-utat követi, és a hónap végéig a teljes megyei szakasza elkészül és átadásra kerül. A túraútvonal Maros és Hargita megyei szakasza érinti Segesvárt, Szászkézdet, Szovátát, Parajdot, Korondot és Székelyudvarhelyt is.