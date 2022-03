Kevés hozzávaló, gyors és egészséges eredmény

Egészséges, könnyen elkészíthető, ínycsiklandó, ráadásul a hozzávalók is egyszerűen beszerezhetők – ezért sütött legutóbb patkó alakúra vágott lazacot Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Természetesen a köret sem maradt el, amihez nem kellett más, mint egy serpenyő, néhány zöldség és gomba, valamint az elengedhetetlen fűszerek.

Lazac zöldségekkel. Citromlével és balzsamecettel tehetjük még különlegesebbé a kész fogást • Fotó: Fülöp Attila

Noha más vidékekhez képest Székelyföldön kevesebb halat fogyasztanak az emberek, mégis érdemes beiktatni étrendünkbe, hiszen roppant egészséges és ízletes fehérjeforrásról van szó – jelentette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta,

a legfrissebben a jól ismert pisztrángokat lehet beszerezni környékünkön, hiszen azokat többen tenyésztik, olykor azonban mégis érdemes nyitni más fajok irányába: már csak azért is, hogy ne legyenek egyhangúak a halvacsorák.

A szakember szerint erre kiváló választás lehet a szintén ragadózó halnak számító, éppen ezért kevés szálkával rendelkező lazac, amelynek az íze is mennyei. A nagyobb boltokban viszonylag könnyen beszerezhetjük a hozzávalót: fagyasztva, illetve frissen, jégen tárolva is árusítják.

Piruljanak a zöldségek

Elsőként a köretet állította össze a szakember: ehhez egy vöröshagymát vett elő, amelyet a meghántása után nyolcba vágott, majd a gombát pucolta meg, azt pedig szárastól négy egyforma részre szelte. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte,

hagyományos és barna csiperkét is használjunk, hiszen így fokozhatjuk az ízeket.

Ezután csíkokat vágott a paprikából, és a paradicsomot készítette elő. Felforrósította a serpenyőben lévő olívaolajat, majd belehelyezte az edénybe a zöldségeket. Némi Worcestershire-szószt is csepegtetett rájuk, ami gyorsan karamellizálódott magas cukortartalma révén. Adagolt pár szem olívabogyót, ugyanakkor néhány cikk fokhagymát is. Némi kavargatás után rögtön el is zárta a gázt a serpenyő alatt, majd tálalta annak tartalmát.