Kevés helyen lesz közkorcsolyázás

Marosvásárhelyen az idén a várban lehet korcsolyázni, december közepétől. A Színház tér idén üres marad • Fotó: Haáz Vince

A járványügyi szigorítások miatt a téli vakációk egyik kedvenc foglalkozásáról, a korcsolyázásról is lemaradnak a gyerekek és felnőttek. Bár az előírások folyamatosan változnak és reménykedni lehet, hogy januártól enyhítéseket vezetnek be, egyelőre a fedett jégpályákat csak a sportolók használhatják.

Székelyudvarhelyen a tavaly átadott fedett városi jégpályát csütörtöktől kezdik el használni az igazolt sportolók.

Mint a városháza sajtószóvője, Zörgő Noémi elmondta, eddig a sportolóknak csak szárazedzéseik voltak, csütörtöktől kezdik a jégedzést, már készen áll a pálya, tökéletes a jég. Közkorcsolyázásra egyelőre nem kerülhet sor, de ha

az országos intézkedések megengedik, akkor lehetővé teszik a városlakóknak is, hogy használják a jégpályát.

HIRDETÉS

Ha elég hideg lesz, lehet

Gyergyószentmiklóson, mint a hivatal sajtószóvivőjétől, Kertész Lászlótól megtudtuk, nincs nyitva a műjégpálya, és egyelőre kilátás sincs arra, hogy fogadják a nagyközönséget. Csíkszeredában a sátortetős Molnár Lajos Műjégpályán, mint korábban beszámoltunk róla,

a sportolók, műkorcsolyázók és amatőr jégkorongcsapatok léphetnek jégre, közkorcsolyázásra egyelőre nincs lehetőség.

A Nagymező utcai nyitott jégpályát jelenleg készítik elő a nyitásra. A tulajdonos cég képviselője a Székelyhonnak elmondta, hogy mivel a pályán természetes jég van, időjárásfüggő, hogy mikor tudnak megnyitni.

Ha kellő hideg lesz és nem melegedik fel az idő, akkor már Mikuláskor fogadni tudjuk a korcsolyázó gyermekeket. Ha nem lesz elég fagyos az idő, akkor jövő héten nyitunk.

Közben folyamatosan figyeljük a járványügyi egészségügyi döntéseket is, hiszen minden előírásnak meg kell felelnünk. Tervek szerint, előző évhez hasonlóan lesz korcsolyaoktatás is” – ismertette.

Kevés hely lesz Maros megyében

Marosvásárhelyen az elmúlt években két helyszínen volt nyitott korcsolyapálya felállítva, tavaly például a Színház téren és a várban lehetett korcsolyázni. Mindkét pályát bérelte a polgármesteri hivatal és kora tavaszig működtek. Mint a marosvásárhelyi polgármester kommunikációs tanácsadójától, Borsos Csabától megtudtuk

idén csak a marosvásárhelyi várban lesz nyitott korcsolyapálya.

Egyelőre nincs kitűzve a megnyitás ideje, dolgoznak a felállításán és reményeik szerint december közepén fogják fogadni a korcsolyázni vágyókat. Szászrégenben és Szovátán idén a városvezetők döntése alapján, nem létesítenek szabadtéri korcsolyapályákat, mert a járványügyi intézkedések betartása szinte lehetetlen.

Folyamatosan felügyelni kell, hogy a pálya méretét figyelembe véve hány ember tartózkodhat a jégen, mint ahogy azt is, hogy mindenki viseljen maszkot, fertőtlenítse a kezét, tartsa be a pályán is a megfelelő másfél méteres távolságot

– tudtuk meg. Marosludason december elsején nyitották meg a város központjában felállított nyitott korcsolyapályát, első nap ingyenes volt a siklás, azután a gyerekeknek 5, a felnőttek 10 lejt kell fizetniük másfél órás korcsolyázásért.

A helyszínen bérelni is lehet korcsolyát, ez öt lejbe kerül. Az egészségügyi előírásoknak megfelelően egyszerre tíz személy lehet a pályán és a maszkviselés kötelező.