Kevés a biológia- és testnevelés-szakos tanár Maros megyében

Testnevelés-, biológia-, fizika- és kémia tanári állásokra keresik a legtöbb szakképzett pedagógust Maros megyében, ahol francianyelv-, zene-, földrajz-, történelem-, matematika-, református vallástanári állások is várják a jelentkezőket, illetve szakiskolákban informatika, mechanika-, famegmunkálás-, textilipari-, vendéglátás- és turizmus szakterületeken is szükség van az oktatókra.

Számos szakképzett oktatóra lenne szükség. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A végleges tanári titulusra a pedagógusoknak az egyetem elvégzését követő két-három év után van lehetőségük vizsgázni, illetve nyolc éven belül ha nem szerzik meg a véglegesítést, el kell hagyniuk a tanügyet – magyarázta lapunk érdeklődésére Mátéfi István, a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója. Az állandó tanári állásokra jelentkezőknek meghirdetett vizsgák a múlt héten lejártak, a fellebbezés utáni eredményeket a napokban függesztették ki. A jelentkezőknek 7-es osztályzatot kellett elérniük ahhoz, hogy megpályázhassanak egy üres állást, amelyre az elért eredmény alapján alkalmazhatják őket.

Idén országszerte 24 070 tanár pályázott végleges tanári állásra. Közülük 2531-en visszaléptek, 61-et puskázás és egyéb okok miatt kizártak, 18 dolgozatot semmisnek nyilvánítottak.

Az oktatási minisztérium közleménye szerint összesen 4187 dolgozatot óvtak meg. Ezek közül 2721 esetben emeltek az eredeti osztályzaton, 1295 esetben kisebb jegyet adtak a dolgozatra, mint az óvás előtt.

124 pályázó tízest kapott, 3511-en nem érték el az ötös osztályzatot sem

– számolt be a Marosvásárhelyi Rádió.

Maros megyében a fellebbezőknek több mint a fele nagyobb jegyet kapott, de az is megtörtént, hogy egyeseknek kisebb lett a dolgozat újrajavítása után a jegye – tájékoztatta a rádiót Camelia Irimie Matei, a Maros megyei tanfelügyelőség szóvivője. „A fellebbezést megelőzően a sikeresen vizsgázók 79,03 százalékos arányt értek el, utána ez 1.28 százalékkal emelkedett, tehát 80,31-re” – mondta. Azok a vizsgázók, akik nem érték el a 7-es jegyet, de 5-ösnél jobbat írtak, helyettesítő tanárnak jelentkezhetnek – tette hozzá a szóvivő.

A legnagyobb hiány a megyében a biológia- és a testnevelési tanári állásokban tapasztalható, illetve a fizika- és kémia szakos tanárok is nagyon keresettek.

De francia-nyelv tanárra is szükség van, ahogy történelem-, földrajz-, vagy informatika szakosra is. A marosvásárhelyi, segesvári, dicsőszentmártoni, ludasi, szászrégeni, szakközépiskolákban a textil szakmában keresnek szakképzett oktatókat, a femegmunkálás-, a vendéglátás- és turizmus, a mezőgazdaság területén is. A Művészeti Gimnáziumban karvezető-, zeneszerzés-, zeneelmélet- és énektanárra van szükség – derül ki a tanfelügyelőség tájékoztatásából.