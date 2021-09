Kettő betelt, meg kellett nyitni a harmadik hulladéktároló-cellát a Cekend-tetőn

Üzembe helyezték az új cellát, de nem tudni, hogy mikorra telik be • Fotó: RDE Hargita

Összesen négy szemétlerakó-cella szerepel a Cekend-tetői hulladéklerakó eredeti terveiben, amelyek a megfelelő engedélyeket is megkapták korábban – tudtuk meg az RDE Hargita Kft. vezetőségétől. Mivel

mostanra két cella betelt, ezért is építtették meg a harmadikat, amelyet már használatba is vettek az üzemeltetési programjuknak megfelelően.

Az új lerakó mérete megegyezik a korábbiakéval, vagyis 180×110 méter a területe, tervezett kapacitása pedig 232 925 köbméter. Itt a környezetvédelmi engedélyeknek megfelelően nem veszélyes háztartási és ipari hulladékot tárolhatnak. Az is kiderült, hogy

a betelt cellákat az előírásoknak megfelelően fogják bezárni,

tehát egyebek mellett tömörítik a hulladékot, takaró rétegeket terítenek rá, valamint megtörténik a szigetelés és a keletkező gázok elvezetése is. Ezt természetesen az utógondozás és felügyelet követi.

Mikor telik be az új cella?

A tervezett kapacitást szoros összefüggésben kell vizsgálni a hulladéktermelési trendekkel, illetve a beszállított mennyiségekkel – hangsúlyozták az üzemeltetők. Változásokon megy át a szakma, hiszen például egy napokban megjelent jogszabály szerint

2035-re tíz százalékig kell csökkenteni a jelenleg bekerülő hulladékmennyiséget.

A szakemberek szerint éppen ezért lehetetlen megjósolni, hogy mikorra telik be az új cella. Erre ugyanakkor nagy hatással lesz a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer elindítása is, hiszen az is nagy mennyiségű szemetet von majd el a lerakótól.

Egyébként – mint korábban is írtuk – van még lehetőség a hulladéklerakó kapacitásának bővítésére, hiszen egy újabb cellát is tartalmaznak a korábban engedélyeztetett tervek.

Honnan jön a szemét?

„A hulladéklerakó legnagyobb beszállítója Székelyudvarhely városa, de kiszolgálunk környékbeli településeket és hulladékgazdálkodási szolgáltatóikat, jogi személyeket, akik engedélyeik függvényében szállíthatnak az általunk üzemeltettet nem veszélyes hulladéklerakóba” – fogalmaztak az üzemeltetők.