Ketten vizsgázhatnak a csíkszeredai helyi rendőrség igazgatói tisztségére

A helyi rendőrség vezetőjét alkalmazzák először az intézményhez. Új rendfenntartó testület alakul Csíkszeredában • Fotó: Pál Árpád

Pár nappal ezelőtt vált nyilvánossá a létrehozandó csíkszeredai helyi rendőrség igazgatói tisztségére pályázók neve, miután lejárt a jelentkezési határidő. Mint kiderült, hárman nyújtották be a versenyvizsgán való részvételhez szükséges dokumentációt, de közülük egy személy esetében ez nem bizonyult teljesnek, így őt elutasították.

A versenyben maradt két jelölt egyike Ábrahám Előd Lajos csíkszeredai önkormányzati képviselő, sporttanácsadói irodát működtető testnevelő tanár, aki korábban cselgáncsozóként ért el kitűnő eredményeket.

Jelentkezésének okairól kérdésünkre azt mondta, mindig is fontosnak tartotta, hogy rend és fegyelem legyen körülötte, a cselgáncs megtanította arra is, hogy csak úgy lehet nyugodtan élni, ha az ember betartja az alapvető szabályokat. Ugyanakkor olyan problémákat is észlelt a városban, amelyeket szerinte csak a helyi rendőrség segítségével lehet megoldani – a parkolási gondoktól a viselkedési hiányosságokon, túlkapásokon át az egészségügyi szabályok be nem tartása miatti kellemetlenségekig. „Helyi önkormányzati képviselőként ezeket nem tudtam megoldani, noha sokszor nyújtottam be különböző dokumentumokat” – említette. Ábrahám úgy látja,

ott tud hatékonyan működni a helyi rendőrség, ahol így volt tervezve, és nem csak azért hozták létre, hogy ezt is kipipálják.

Szerinte az első három-négy év létfontosságú lesz az intézmény működése szempontjából, amelynek hatékonysága nagyban függ majd a vezetőtől, illetve az általa alkalmazott emberektől. Amennyiben sikerrel jár és el akarja foglalni a helyi rendőrség igazgatói tisztségét, Ábrahám Elődnek le kell mondania önkormányzati képviselői mandátumáról.

HIRDETÉS

Sorozatban vizsgázó jelölt

A másik pályázó, Dorel Potra nem helybéli, és a világhálón fellelhető adatok alapján

rutinos jelentkezőnek számít, valamilyen okból az elmúlt években számos hasonló versenyvizsgán vett részt, de nem érte el a szükséges pontszámokat.

Így 2016-ban eredménytelenül vizsgázott a kolozsvári, tavaly a dévai, idén júniusban pedig a Râmnicu Vâlcea-i helyi rendőrség igazgatói tisztségére. De próbálkozott a Kolozsvár Aréna igazgatói tisztségéért kiírt vizsgán, valamint Máramaros és Fehér megyék különböző intézményeinél, illetve a nagykárolyi polgármesteri hivatalnál is hasonló megmérettetéseken, akárcsak a Kolozs megyei prefektusi hivatalnál.

Döntöttek: lesz helyi rendőrség Csíkszeredában Elfogadták a létrehozandó helyi rendőrség működési szabályzatát a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki soros ülésükön. A város idei költségvetés-tervezetében az intézmény részére egyelőre 1,5 millió lejt szántak. Elfogadták a létrehozandó helyi rendőrség működési szabályzatát a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki soros ülésükön. A város idei költségvetés-tervezetében az intézmény részére egyelőre 1,5 millió lejt szántak.

A csíkszeredai helyi rendőrségnél az első időszakban várhatóan tizenkét személyt alkalmaznak, akiknek a Belügyminisztériumhoz tartozó rendfenntartó intézmények által szervezett három hónapos elméleti és gyakorlati képzésen is részt kell venniük. Az elfogadott szabályzat szerint az igazgatóval együtt összesen 34 személyt lehet felvenni, az intézményvezető feladata lesz az álláskeret feltöltése, a megfelelő személyek kiválasztása.