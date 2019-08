Kétszeresen veszít, aki nem kap üdülőjegyet? Drágulást hoztak a turizmusban a voucherek

Bevételi szempontból hozott és vitt is az üdülőjegyes turizmus Székelyföld népszerű üdülőtelepülésein. Van, ahol azt tapasztalják, hogy a voucherrel érkező vendégek csak az azzal megvásárolható szolgáltatásokra költenek, ami nagyrészt a szállás kifizetését jelenti. Az viszont kétségtelen, hogy az üdülőjegyek miatt jelentős mértékben nőtt a belföldi idegenforgalom, emiatt viszont az árak is: néhol annyiba kerül a nyaralás, mint egy külföldi vakáció.

Áremelkedést eredményeztek az üdülőjegyek. Nem mindenkinek kedveznek a voucherek • Fotó: Barabás Ákos

1450 lej az üdülőjegyek értéke, és ebből legalább a szálláshelyet ki kell fizetni. Az étkezésért csak ugyanott lehet voucherrel fizetni, máshol nem fogadják el az üdülési csekket. A Tusnádfürdői Turisztika Egyesület elnökének a tapasztalata az, hogy változók az üdülőjegyes turisták igényei: van, aki olcsóbb panziót keres, hogy több időt tölthessen a településen, étkezését megoldja valahogy, mások viszont ha csak néhány napig is, de inkább szállodában laknak, még akkor is, ha csak a szállás költségét tudják fedezni üdülési jegyeikkel.

amit jól jelez, hogy például az éttermek sokkal kevésbé telítettek, mint a szálláshelyek. Az egyébként továbbra is nagy hiányosság – amit orvosolni kellene –, hogy az üdülési jegyekkel nem lehet fizetni éttermekben – hangsúlyozta Moldován László.

– fogalmazott a szakember, hozzáfűzve, hogy az egyesületnél nem örülnek az áremeléseknek, szerintük az nem vezet jóra. Véleménye szerint ennek a következménye az is, hogy idén még a főút mentén is lehetett szabad szálláshelyet találni júliusban, és ez példa nélküli visszaesés tíz évre visszamenőleg.

a megnövekedett kereslet miatt megugrottak az árak is Parajdon.

Az elmúlt évhez képest Parajdon is nőtt az üdülőjegyes vendégek hányada, idén már a település idegenforgalmának a 40 százalékát a csekkel érkezők alkották, ez mintegy tíz százalékos növekedés tavalyhoz képest – tudtuk meg Moldován Lászlótól. A Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke lapunknak elmondta, az augusztus 5-től 25-ig tartó turisztikai szezoncsúcs idején teljesen telített a település, sőt akkor is betelnének a szálláshelyek, ha a jelenleginél kétszer több volna belőlük. Az üdülőjegyes turizmus azonban nem csak jót hozott:

Nőttek az árak is

„Egy négycsillagos szállodában három éjszaka fér bele, de egy panzióban akár egy hetet is maradhatnak azért az árért” – magyarázta Molnár Ákos.

Egy család esetében viszont már csak egy visszafogottabb nyaralásra ad lehetőséget az üdülési jegyek 1450 lejes költségkerete.

A turisztikai egyesület elnöke egyébként nem tapasztalta azt, hogy az üdülőjegyek bevezetése óta csökkent volna Tusnádfürdőn az éttermek telítettsége, „a vendéglátóegységekben is elég nagy forgalom van” – mondta. Ő úgy látja, hogy egyértelműen a vouchereknek tulajdonítható az is, hogy

idén az előszezonban a szokásosnál nagyobb volt a turistaforgalom

a településen, sőt volt idegenforgalom az év eleji holtszezonban is Tusnádfürdőn, ugyanis a tavalyi üdülési jegyeket érvénytelenné válásuk előtt el kellett használniuk a közalkalmazottaknak.

Meglátása szerint egyébként Tusnádfürdőn a vendégeknek mintegy 20 százalékát teszik ki az üdülési csekkel fizetők, a szálláshelyek teljes kapacitásának a kihasználtságakor további 10 százalékot alkotnak az ugyancsak államilag finanszírozott gyógyüdülési jegyekkel érkező nyugdíjasok, és a fennmaradó 70 százalékot alkotják a készpénzes vendégek.

Kiszámíthatóvá teszi a szezont

Szovátán már elérte az 50 százalékot az üdülési jegyekkel fizető vendégek aránya – tudtuk meg Bereczki Istvántól. A Szovátai Turisztikai Egyesület elnökének egyértelműen pozitív véleménye van az üdülőjegyes turizmusról, egyebek közt azért, mert tervezhetőbbé teszi a turisztikai szezont. Az üdülőjegyben részesülő közalkalmazott már az év elején tudja, hogy számolhat az 1450 lej értékű voucherrel, így

időben bejelentkezik az általa kiválasztott panzióban vagy szállodában, és emiatt a szállásadók is jobban és nyugodtabban tudnak tervezni az évre már a turisztikai idény elején

– magyarázta, további előnyként megemlítve azt, hogy a turisztikai iparágat is jelentősen kifehérítette a csekkes fizetés.

Hátrányát nem észlelte még az üdülőjegyes turizmusnak, de arról ő is beszámolt, hogy tapasztalata szerint az üdülőjegyes vendégek szeretik, ha mindent – szállást, étkezést, wellnesst – megkapnak egy helyen, mert akkor mindenért tudnak voucherrel fizetni.

Szovátán a szálláshelyek mintegy 70 százalékban étteremmel is rendelkeznek, de az önálló éttermek is megtelnek a vendéglővel nem rendelkező szálláshelyek klienseivel – számolt be tapasztalatáról.

A szakember szerint nincs jelentősége annak, hogy a készpénzforgalom csökkent a csekkes fizetések miatt, mert húsz napon belül megkapják a voucherek ellenértékét. Az elmúlt évhez képest a Maros megyei üdülőtelepülésen is nőtt az idegenforgalom, a szálláshelyek iránti kereslet ebben az időszakban meghaladja a kínálatot, de ez a voucheres turizmus nélkül is így lenne, hiszen Szováta a környék egyik legszebb üdülőhelye – mondta a szakember.