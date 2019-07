Kétszeres volt a túljelentkezés az IT-mentorprogramra

A BloodNotes csapata a Digitális Székelyföld konferencián is bemutatta az egyedi alkalmazást • Fotó: Udvarhelyszéki U-Hub IT&C Közösség

Július 15-én indul az Udvarhelyszéki U-Hub IT&C Közösség 2019-es mentorprogramja. A Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Harghita Business Center által működtetett Regionális IT Fejlesztési Program keretében megvalósuló projektben részt vevő első- és másodéves hallgatók idén a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemről (BBTE) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Marosvásárhelyi Karáról érkeznek, tudtuk meg a szervezőktől.

A program népszerűsége töretlen: a meghirdetett felvételire ugyanis 28-an jelentkeztek, fejtette ki Simon Károly projektvezető, és nemcsak Székelyudvarhelyről, hanem távolabbi településről is vannak résztvevők, az egyik diák például Nagyváradról érkezik majd. A jelentkezést felvételi vizsga követi, majd

azok, akik sikeresen veszik a képességfelmérőt, a Codespring, a Cognitive Creators, az Exliteron, a Minic Studio és a Leading Soft IT-vállalkozásoknál fognak gyakorlatozni.

A tényleges helyszíni szakmai gyakorlatot az első hetekben intenzív képzés előzi meg: Simon Károly és Sulyok Csaba, a kolozsvári BBTE Matematika és Informatika Karának oktatói, illetve a Codespring szoftverfejlesztő cég munkatársai száz órában ismertetik majd a legújabb szoftverfejlesztési módszereket, recepteket, technológiákat és eszközöket.

A napi munkába is belekóstolnak

A szakmai gyakorlat az adott szakcégeknél zajlik: a fiatalok részt vesznek az őket mentoráló cégek napi munkájában, és a cégekkel közösen saját ötletek, projektek megvalósításán dolgozhatnak kis csapatokban, tapasztalt fejlesztők mentorálásával.

„A U-Hub Mentorprogram egyik kiemelt vállalása, hogy a mentorok a gyakorlat lejárta után is nyomon követik és segítik a hallgatók szakmai fejlődését. Az egyetemisták részt vehetnek tudományos diákköri és szakmai konferenciákon, és államvizsgájukat is elkészíthetik a projektek alapján. Minderre a korábbi években is bőven volt példa: a U-Hub mentorprogramjában részt vett fiatalok számos szakmai rendezvényen mutatták be sikerrel a program ideje alatt megvalósított projektjeiket” – magyarázta Simon Károly.

Nem engedik el a kezüket

Mint arról korábban már írtunk, 2018-ban a mentorprogram részvevői több díjat kaptak az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK), sőt a Codespring támogatásával két diákcsapat nemzetközi IEEE konferencián is bemutathatta projektjeit. A szép eredmények idén szaporodnak, árulta el a projektvezető, hiszen az idei ETDK Innovatív számítástechnikai termékek és alkalmazások szekciójába beküldött tíz dolgozat közül négy udvarhelyi vonatkozású volt.

„A U-Hub mentorprogramjának diákjai egy második, egy harmadik és egy különdíjat is elhoztak. A különdíjat Molnár Krisztina és Koncsag Krisztián érdemelte ki a kiterjesztett valóságon alapuló névjegykártya-felismerő alkalmazásukkal, amit a Cognitive Creators cég segítségével készítettek. A harmadik helyezést elért Mikes-Jakab Csaba egy általános szoftverrendszert készített termékspecifikációk mobileszközökön való megjelenítésére, a Codespring mentorálásával.

Szintén a Codespringnél gyakornokoskodott Szász Kata és Hegedüs Hunor, akik egy

olyan applikációt fejlesztettek ki, amely a véradást segíti,

és ezzel második díjat szereztek az ETDK-n. A Blood Notes alkalmazás egyrészt népszerűsíti a véradást, információt közöl annak folyamatáról, ugyanakkor a sürgős szükségleteket is jelenti” – sorolta a szakember. Ez utóbbi projekt egyébként hamarosan nemzetközi szinten is bemutatkozik: az applikációt szeptember közepén Szerbiában, a szabadkai SISY elnevezésű, intelligens mérnöki rendszerek témában megrendezett IEEE konferencián fogják ismertetni a fejlesztők, miután a rendezvény szakbizottsága elfogadta kapcsolódó publikációjukat.

Akárcsak a korábbi években, a mentorprogram idén is szakmai táborral zárul majd, a résztvevők szeptemberben a U-Hub Heuréka programban részt vevő diákokkal közösen fognak táborozni. Jó alkalom ez a megszületett projektek bemutatására, illetve arra is, hogy kötetlen formában tanulhassanak egymástól és az IT-szakemberektől.