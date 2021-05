Kétszáz alá csökkent az esetszám

Közel 17 ezer teszt alapján kétszáz alatti az újonnan regisztrált koronavírusos megbetegedések száma az országban. A fertőzöttségi arány továbbra is változatlan, egy százalék alatti értéken maradt. A halálesetek és a gyógyultak száma is jelentősen csökkent vasárnapra az egy nappal korábbi adatokhoz képest, ezzel együtt az intenzív osztályon kezelt betegek létszáma is kismértékben csökkent.