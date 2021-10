Kétnyelvű színházi előadásoka tartanak Marosvásárhely lakónegyedeiben

Jól fogadta a közönség az előadást a Moldovei utcai játszótéren • Fotó: Bereczky Sandor

Míg az eredeti kezdeményezés, a 74. Színház részéről román nyelvű volt, a mostani ötletet kétnyelven valósították meg, abból az elgondolásból, hogy Marosvásárhelyt románok és magyarok lakják, és mindkét közösséget meg kell szólítani, esetleg egy olyan teret létrehozni, ahol együtt vannak, közösen élvezik az előadást. Ezért is feliratozták mindkét nyelven, hogy senkit se zavarjon, ha esetleg valamit nem ért a darabból.

Van, aki soha nem járt színházban

Napjaink elvárásaihoz igazítva viszi a néző elé a rendező Moliére Scapin furfangjai című vígjátékát, amely a hatalom, a pénz, a korrupció, a mohóság témáját járja körül úgy, hogy azt a mai ember is megértse, az is, aki még soha nem járt színházban – magyarázta Cristian Bojan, aki elmondta, beszélt olyannal a nézőtéren, aki húsz éve járt utoljára színházban, illetve olyannal is, aki még soha.

Ami a fogadtatást illeti, elmondható, hogy pozitív volt

– válaszolta a Székelyhonnak Benedek Huszár Botond színművész. „A színház segít feloldani a feszültségeket, de ugyanakkor egy nagy kihívás is ilyen körülmények között játszani” – fogalmazott Botond, aki elmondta, azért vállalta szívesen és tett eleget a rendező felkérésének, mert kíváncsi volt az újszerű kezdeményezésre, arra, hogy egy olyan kétnyelvű városban, mint Marosvásárhely, miként működik egy kétnyelvű utcai színházi előadás, hogyan viszonyulnak ahhoz a nézők, milyen lesz a fogadtatás.