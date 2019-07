Kétmillió eurós fejlesztés a gyergyószentmiklósi járóbeteg-rendelőben

Jövő tavaszra fejeződhet be a járóbeteg-rendelő fejlesztése • Fotó: Gergely Imre

Beköltözik a ditrói kórház

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a gyergyószentmiklósi kórház alegységeként működő ditrói részleget, a krónikus betegek osztályát átköltöztetik az átalakuló épületbe. Amint Ferenczy István elmondta, ez egy évek óta tervezett és elkerülhetetlen lépés, ugyanis a jelenlegi állapot nem fenntartható.

Ditróban tíz ággyal működik a részleg, és több az ehhez szükséges személyzet létszáma, mint a betegeké, egy helyszínen sokkal gazdaságosabb lesz a tevékenység

– mondta Ferenczy. Fontos szempont, hogy a beruházás kivitelezését úgy tervezik, hogy várhatóan ebből semmit ne érezzenek a gyergyószentmiklósi járóbeteg-rendelő páciensei, esetleg egy-egy napra kell szüneteltetni valamelyik rendelőben a betegek fogadását.

Szerencséjük volt a késlekedéssel

Nagy Zoltán polgármester leszögezte, ennek a beruházásnak az értékeit már az aktualizált, mai piaci árakhoz igazított számítások szerint határozták meg. Azaz nem áll fenn az a helyzet, mint a tömbházfelújítások esetén, hogy az alacsony árak miatt nem jelentkeznek kivitelezők.

Ferenczy István hozzátette, nagy szerencséjük, hogy a pályázat előkészítése sokkal hosszabb időt vett fel, mint gondolták, ugyanis a sok kért kiegészítés miatt csak most történhetett meg a szerződéskötés, és most már lehetséges volt az árak aktualizálása, nem úgy, mint a korábban megkötött szerződések esetében, ahol ezt nem engedi a kormány. Hamarosan kiírják a közbeszerzést a tervezésre, amire két hónap a határidő, majd a kivitelezés érdekében lesz versenytárgyalás. Ezt követően hat hónapot szánnak az építkezésre, és ezalatt kell majd beszerezni, illetve üzembe helyezni az új gépeket is. Ha minden rendben halad, jövő tavaszra le is zárul a fejlesztés – hangzott el.