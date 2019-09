Két utcát aszfaltoztak le Csíkszentsimonban

Az útfestéssel és a jelzőtáblák kihelyezésével befejezték két utca felújítását Csíkszentsimonban. Összesen egy kilométernyi, korábban kavicsos útszakaszra került aszfaltszőnyeg. A községben idén más beruházások is zajlottak, egyebek mellett modernizálták a teljes közvilágítást, és parkolókat alakítottak ki két helyszínen.

A csatószegi Nyomás utcában, a borvízforrás környékén is felszerelték az új közlekedési táblákat • Fotó: Gábos Albin

Kozma István a gázhálózat kiépítését is fontos beruházási tervként említette.

A községvezető jövőbeni elképzeléseikről is beszámolt. Mint fogalmazott, egyik legfontosabb fejlesztési tervük a település víz- és csatornahálózatának kiépítése lesz, amit a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató projektjéhez való csatlakozás eredményeképpen valósít meg a szolgáltató, uniós pályázatból. Ez az elképzelés jelenleg tervezés alatt van, a kivitelezési határidő pedig legkésőbb 2023.

Korábban már írtunk arról, hogy a község befektetett 70 ezer lejt egy nyomáscsökkentő felszerelésébe, csakhogy időközben módosult a vonatkozó jogszabály, és a Székelyföldön koncessziós joggal bíró Hargaz Rt. 850 ezer lejt kért a beruházásért. Az önkormányzat a regionális Transgaz vállalattal is felvette a kapcsolatot, amely megerősítette, hogy az önkormányzat nem rendelheti meg a nyomáscsökkentőt, csak a Hargaz, ezért új együttműködést kötöttek a Hargazzal, amelynek visszajelzése szerint a nyomáscsökkentő felszereléséhez szükséges eljárást elindították.

Egyébként két szakaszban történne a gázhálózat kiépítése, egyrészt a nyomáscsökkentő felszerelése és 3,5 kilométernyi gázhálózat kiépítése az ipari övezetben, ehhez már a megvalósíthatósági tanulmányt is elkészítették és pályáztak megvalósítására az államhoz. A megvalósítás értékét 2,5 millió lejre becsülték. Második szakaszban pedig a vasút alatt is átterjesztenék a hálózatot a községben. A polgármester további elképzeléseiket is szóba hozta, például azt, hogy a szabadtéri hokipálya helyén műgyepes minifocipályát hoznának létre, mivel úgy nagyobb kihasználtsága lenne a területnek, illetve

igénylést nyújtottak be az Országos Befektetési Társasághoz (CNI) sportcsarnok építésére.

Erre a közbeszerzést már kiírták, úgy véli, nemsokára szerződést is köthetnek a megvalósításra. Ugyanakkor a csíkszentsimoni kultúrotthonban új vizesblokkot hoznak majd létre, és a csatószegi művelődési házat is bővíteni szeretnék.