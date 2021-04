Két uszoda is készül Gyergyószéken: egyikben már úszni is lehetne, a másik kivitelezése ütemterv szerint halad

A gyergyószentmiklósi tanuszoda medencéjét feltöltötték vízzel, ami egyértelműen jelzi, hogy közel már a pillanat, amikor úszni lehet az új létesítményben. Gyergyóremetén is „kinőtt már a földből” az uszoda.

• Fotó: Keresztes Zoltán

Akár heteken belül meg is nyílhatna, de egyelőre még várni kell, amíg a járványügyi korlátozások enyhülnek, és a fedett medencéket birtokba vehetik az úszók.

Most azonban már csak apróbb simítások vannak hátra ahhoz, hogy teljesen elkészüljön térség első uszodája.

A gyergyószentmiklósi létesítmény medencéjét feltöltötték vízzel, akár már úszni is lehetne benne – ezt mutatta be Barti Tihamér, az RMDSZ gyergyószéki szervezetének vezetője. Amint érdeklődésünkre válaszolva kihangsúlyozta, két és fél éve többen kételkedtek abban, hogy lesz a városnak uszodája, mint ahányan hittek benne, de immár látható, megalapozott volt az akkori ígéret.

Ez a fejlesztés is beilleszkedik abba a koncepcióba, stratégiába, amely Gyergyószék felemelését célozza.

Amikor pár éve ezek kidolgozása elkezdődött, felvázoltuk és döntéseket hoztunk a követendő irányvonalakról akár a gazdaság és infrastruktúra fejlesztése terén, de más területeken is, természetesen a sportra is figyelmet fordítottunk. Itt prioritásként határoztuk meg, hogy a térségben uszodák épüljenek, az itt élőknek lehetőséget adva az egészségesebb életmódra. Ez eddig nagyon hiányzott, most viszont közel állunk ahhoz, hogy egy uszoda megnyíljon, de már épül a második is” – fogalmazott Barti.

Elmondta, Gyergyóremetén Laczkó Albert Elemér polgármesterrel együtt látogatták meg az építkezést, amely később indult mint a gyergyószentmiklósi, de ütemterv szerint halad a kivitelezés.