Két újabb utcát csatlakoztatnak a gázhálózathoz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Az Ady Endre utcában (a Tábor utca és a Függetlenség út közötti szakaszon) és a Fehér-bejáratnál is ebben a fázisban vannak a munkálatok, így csütörtökön, május 7-én 9 és 15 óra között helyezik üzembe ezt az új vezetéket is. Több utcában is szünetelni fog a gázszolgáltatás, hiszen a munkálatot nem lehet elvégezni nyomás alatt lévő vezetéken.

Csütörtökön tehát a Tábor (az 5. és a 61-es házszámok között), a Pacsirta, az Ady Endre utcákban (az 1. és a 9-es házszámok között), a Fehér-bejáratnál (az 1. és a 2-es szám között), illetve a Függetlenség úton (a 25. és a 33-as szám között) szünetel majd a szolgáltatás.

A keddi munkálatok összesen 144 fogyasztót érintettek, míg a csütörtökiek 235 fogyasztót érintenek majd. A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal arra kéri az érintetteket, hogy zárják el a gázcsapokat.